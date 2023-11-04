Анонимный скаут НБА оценил, как повлияет на «Клипперс» переход в команду звездного защитника .

По мнению скаута, появление Хардена снова приведет к тому, что станет начинать матчи на скамейке, как это было с ним в прошлом сезоне в «Лейкерс».

«Леонард и Джордж склонны к травмам, равно как и Харден. Но если они смогут справляться с периодами, когда доступны будут двое из этих парней, и все равно смогут одерживать победы, тогда все будет хорошо. Вы выходите в плей-офф, у вас в составе есть трое таких ребят, а еще Зубац, Такер и Пауэлл, есть еще Уэстбрук. В составе есть семь-восемь человек, на которых можно положиться. Такое сочетание даст им шанс добиться цели, у них наиболее талантливый состав и лучший шанс на победу.

Харден, вероятно, не сочетается с Уэстбруком – или они что-то все же придумают. Харден будет в стартовом составе, а Уэстбрук, возможно, станет человеком, который будет нагнетать со скамейки или в других сочетаниях. Это будет интересный момент, все-таки Уэстбрук – заметный персонаж. Но рядом с ним есть еще трое парней, которые будут брать на себя инициативу и совершать большинство бросков. Харден, конечно, будет бросать.

Я смотрел первые три матча «Клипперс», они играли с двумя плохими командами, но и совершили около 17 бросков каждый за игру, далее шел Боунс Хайлэнд, 11 попыток. Харден возьмет на себя многое из этого. И, как мне кажется, пусть Расс и исключительная личность, но все же подпишется на все это, примет такой расклад. Он всегда что-то привносит. Он будет начинать на скамейке, а потом уже в зависимости от обстоятельств его будут выпускать в разных сочетаниях с разными ребятами», – заявил скаут.

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