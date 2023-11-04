Скаут НБА: «Уэстбрук теперь снова должен оказаться на скамейке. Думаю, он примет такой расклад»

Теги Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Джеймс Харден Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

Анонимный скаут НБА оценил, как повлияет на «Клипперс» переход в команду звездного защитника Джеймса Хардена.

По мнению скаута, появление Хардена снова приведет к тому, что Расселл Уэстбрук станет начинать матчи на скамейке, как это было с ним в прошлом сезоне в «Лейкерс».

«Леонард и Джордж склонны к травмам, равно как и Харден. Но если они смогут справляться с периодами, когда доступны будут двое из этих парней, и все равно смогут одерживать победы, тогда все будет хорошо. Вы выходите в плей-офф, у вас в составе есть трое таких ребят, а еще Зубац, Такер и Пауэлл, есть еще Уэстбрук. В составе есть семь-восемь человек, на которых можно положиться. Такое сочетание даст им шанс добиться цели, у них наиболее талантливый состав и лучший шанс на победу.

Харден, вероятно, не сочетается с Уэстбруком – или они что-то все же придумают. Харден будет в стартовом составе, а Уэстбрук, возможно, станет человеком, который будет нагнетать со скамейки или в других сочетаниях. Это будет интересный момент, все-таки Уэстбрук – заметный персонаж. Но рядом с ним есть еще трое парней, которые будут брать на себя инициативу и совершать большинство бросков. Харден, конечно, будет бросать.

Я смотрел первые три матча «Клипперс», они играли с двумя плохими командами, но Джордж и Кавай совершили около 17 бросков каждый за игру, далее шел Боунс Хайлэнд, 11 попыток. Харден возьмет на себя многое из этого. И, как мне кажется, пусть Расс и исключительная личность, но все же подпишется на все это, примет такой расклад. Он всегда что-то привносит. Он будет начинать на скамейке, а потом уже в зависимости от обстоятельств его будут выпускать в разных сочетаниях с разными ребятами», – заявил скаут.

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5 комментариев

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Ed Monix
Уэстбрук чудить не станет, а то обменяют. Вопрос, кто будет плеймейкером, потому что Расс любит это дело, но Харден в этом искусстве сейчас намного сильнее. Харден может сделать Кавая и Джорджа ещё более полезными.
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Сергей100+
Ответ Ed Monix
Уэстбрук чудить не станет, а то обменяют. Вопрос, кто будет плеймейкером, потому что Расс любит это дело, но Харден в этом искусстве сейчас намного сильнее. Харден может сделать Кавая и Джорджа ещё более полезными.
Конечно Харден.Тут и сомнений быть не может.Джеймсу отдадут нити игры.Иначе смысл его было так долго и трудно вытаскивать у Филы, чтобы не получить с его таланта по максимуму.
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Daishi
Думаю, будет, как с ротациями Пола в ГС. Де-юре лавочник, де-факто будет играть по 25-30 минут, а в огненные дни и больше.
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Дэннис Молинарев
Много лет назад Вестбрик был в старте, а Борода с лавки выходил, теперь наоборот :)
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Сергей100+
Судя по последним видео от Клипперс Расс и его друг Джордж пригорюнились от прихода Хардена.Понимают, что именно по роли Уэстбрука это ударит сильнее всего.Кавай спокоен, киборг всегда в одной эмоции.
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