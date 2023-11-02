Пол Джордж: «Что может быть лучше истории о том, как четверо парней из Калифорнии делают то, что никому не удавалось, и становятся чемпионами с «Клипперс»

Теги Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Джеймс Харден Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

Легкий форвард «Клипперс» Пол Джордж имеет большие ожидания от предстоящего сезона.

Джордж заверил, что он, Кавай Ленард, Расселл Уэстбрук и Джеймс Харден смогут взаимодействовать на паркете: «Что может быть лучше истории о том, как четверо парней из Южной Калифорнии делают то, что никому не удавалось раньше, и становятся чемпионами [с «Клипперс»]», – заявил форвард на пресс-конференции.

«Клипперс» лишь один раз в истории выходили в финал конференции (2-4 от «Финикса» в 2021 году). Восемь раз они уступали в первом раунде, восемь – во втором.

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10 комментариев

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Filip J. Fry
а потом они выключают NBA2K и идут на тренировку
+27
-1
+26
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raam
Четыре совсем обычных пацана играют в самой обычной команде, у которой только налог сравним с платежкой Индианы
+21
0
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Самый адовый Крикун
Я так понимаю, Пауэлла менять собрались? Парень тоже в Южной Калифорнии родился, как и эти четверо. А его не считают (((
+10
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blooooomka
Для начала нужно отказаться от бесплатного абонемента с лазарета (твоего и Кавая), а потом посмотрим и в принципе это могло быть реальностью.
+2
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Mr.BadGuy
Пол Джордж: «Что может быть лучше истории о том, как четверо парней из Калифорнии делают то, что никому не удавалось, и становятся чемпионами с «Клипперс»

история как парень из Акрона становится чемпионом в 40 лет
+3
-2
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Dmitry Trepov
Плейофф Пи, кто будет Йокича дежать, ?
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6LACK
Ответ blooooomka
Для начала нужно отказаться от бесплатного абонемента с лазарета (твоего и Кавая), а потом посмотрим и в принципе это могло быть реальностью.
Специально же гадит, подлец, попадая в лазарет раз за разом в самый неподходящий момент
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Pipa23King
Все же думаю, что пятый им не помешает! Хотя конечно цель достойная!
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Nikita Dorodenko
Ответ Pipa23King
Все же думаю, что пятый им не помешает! Хотя конечно цель достойная!
И еще 4 крепких парня, которые немного могут в баскетбол
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