Пол Джордж: «Что может быть лучше истории о том, как четверо парней из Калифорнии делают то, что никому не удавалось, и становятся чемпионами с «Клипперс»
Легкий форвард «Клипперс» Пол Джордж имеет большие ожидания от предстоящего сезона.
Джордж заверил, что он, Кавай Ленард, Расселл Уэстбрук и Джеймс Харден смогут взаимодействовать на паркете: «Что может быть лучше истории о том, как четверо парней из Южной Калифорнии делают то, что никому не удавалось раньше, и становятся чемпионами [с «Клипперс»]», – заявил форвард на пресс-конференции.
«Клипперс» лишь один раз в истории выходили в финал конференции (2-4 от «Финикса» в 2021 году). Восемь раз они уступали в первом раунде, восемь – во втором.
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