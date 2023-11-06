Шэмс Чарания: «Ленард, Джордж и Уэстбрук хотели видеть Хардена в «Клипперс». Насколько долго это продлится, еще предстоит выяснить»

Теги Клипперс Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Расселл Уэстбрук Джеймс Харден Пол Джордж Кавай Ленард Шэмс Чарания Баскетбол

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в эфире FanDuel TV рассказал, как происходил переход разыгрывающего Джеймса Хардена в «Клипперс».

«Расселл Уэстбрук, Джеймс Харден, Кавай Ленард, Пол Джордж – все они хотят играть вместе. Насколько долго это продлится, еще предстоит выяснить.

В этом обмене «Клипперс» видно, какое влияние игроки имеют в лиге... Тот факт, что Кавай Ленард, Пол Джордж и Расселл Уэстбрук хотели видеть Джеймса Хардена в этой команде, говорит о том, что они верят, что все сработает.

Похожая ситуация была несколько лет назад в «Бруклине». Кевин Дюрэнт, те парни в Бруклине хотели играть с Харденом в одной команде. Он пришел, и ситуация сложилась так, как она сложилась», – объяснил Чарания.

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3 комментария

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Сергей100+
Ответ Максим Макеев
до лета это продлится если не выиграют титул ( не думаю что Балмер обещал Хардену какой то осязаемый контракт на лето 24 учитывая ситуацию с другими лидерами и видя пример Филы) давать четырехлетние контракты 3 из 4 товарищам ( расс не получит такой точно) будет самоубийством и пойти на него можно только в случае титула или финала Клипперс уже не дыра потому не стоит сомневаться в том что уже в году 25-26 они смогут подписать новых звезд потому цепляться за травматов им не стоит
Подписывать новых звёзд становится всё сложнее.Ибо лига не без доли истины полагает, что клуб и сам должен уметь воспитывать звёзд, а не переманивать у конкурентов.Поэтому политику ужесточают, чтобы звёзды сохраняли лояльность организации как можно дольше.Так что травматы Кавай и Джордж или не травматы, а за них ещё борьба будет на рынке свободных агентов.Таже Фила не зря место в платёжке чистит.
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Максим Макеев
Ответ Сергей100+
Подписывать новых звёзд становится всё сложнее.Ибо лига не без доли истины полагает, что клуб и сам должен уметь воспитывать звёзд, а не переманивать у конкурентов.Поэтому политику ужесточают, чтобы звёзды сохраняли лояльность организации как можно дольше.Так что травматы Кавай и Джордж или не травматы, а за них ещё борьба будет на рынке свободных агентов.Таже Фила не зря место в платёжке чистит.
только вот никто не отменял воль самих игроков
я этим летом только и читал интервью по типу «хачу в майами» «хачу в лос анджелес»
потому у меня ноль сомнений в том что очистив платежку лак получит все что захочет
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