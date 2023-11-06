Шэмс Чарания: «Ленард, Джордж и Уэстбрук хотели видеть Хардена в «Клипперс». Насколько долго это продлится, еще предстоит выяснить»

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в эфире FanDuel TV рассказал, как происходил переход разыгрывающего Джеймса Хардена в «Клипперс».

«Расселл Уэстбрук, , , Пол Джордж – все они хотят играть вместе. Насколько долго это продлится, еще предстоит выяснить.

В этом обмене « » видно, какое влияние игроки имеют в лиге... Тот факт, что Кавай Ленард, Пол Джордж и Расселл Уэстбрук хотели видеть Джеймса Хардена в этой команде, говорит о том, что они верят, что все сработает.

Похожая ситуация была несколько лет назад в « ». , те парни в Бруклине хотели играть с Харденом в одной команде. Он пришел, и ситуация сложилась так, как она сложилась», – объяснил Чарания.

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