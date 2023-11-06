Кендрик Перкинс: «Если «Клипперс» не выйдут в финал Запада, это будет катастрофа. У вас 4 будущих члена Зала славы»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс поставил планку на сезон-2023/24 для «Клипперс».
«В лучшем варианте развития событий они выйдут в финал. В худшем – не попадут в финал Западной конференции. Это была бы катастрофа.
Потому что они пошли ва-банк, чтобы получить Джеймса Хардена. Четыре будущих члена Зала славы в команде. Тренер Тайрон Лю тоже туда попадет, я считаю. Не может быть никаких оправданий, чтобы не выйти в финал Запада», – сказал Перкинс в эфире NBA Today.
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