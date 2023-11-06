Кендрик Перкинс: «Если «Клипперс» не выйдут в финал Запада, это будет катастрофа. У вас 4 будущих члена Зала славы»

Теги Кендрик Перкинс Тайрон Лю Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Джеймс Харден Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс поставил планку на сезон-2023/24 для «Клипперс».

«В лучшем варианте развития событий они выйдут в финал. В худшем – не попадут в финал Западной конференции. Это была бы катастрофа.

Потому что они пошли ва-банк, чтобы получить Джеймса Хардена. Четыре будущих члена Зала славы в команде. Тренер Тайрон Лю тоже туда попадет, я считаю. Не может быть никаких оправданий, чтобы не выйти в финал Запада», – сказал Перкинс в эфире NBA Today.

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11 комментариев

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Forza
Ну у ГСВ тоже 4 будущих члена зала славы и тренер туда попадет. И чего, финал запада определен?
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Григорий Ефимов
Я конечно понимаю, что сейчас в Зал славы всех подряд берут, но Пол Джордж как там должен оказаться? Он конечно хороший игрок, но ни рекордов, ни титулов особо у него нет. Он даже в финале ни разу не играл, всего два раза в финале конфы. При этом баскетреф дает 94% попадания. Не понимаю я этих критериев.
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unrecyclable
Ответ mqh9pzrxgf
Они трофеи свои взяли) причем все вместе) а тут один кавай «сытый»
Кто 4-й? Я думал тут имели ввиду Криса Пола
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blooooomka
Ответ Григорий Ефимов
Я конечно понимаю, что сейчас в Зал славы всех подряд берут, но Пол Джордж как там должен оказаться? Он конечно хороший игрок, но ни рекордов, ни титулов особо у него нет. Он даже в финале ни разу не играл, всего два раза в финале конфы. При этом баскетреф дает 94% попадания. Не понимаю я этих критериев.
Ну смотри. 7кратный участник мв3 , первая сборная звезд, 2 раза в первой по зашите , самый прогрессирующий, по карьере так скажем звёздный барьер пройдёт 20к очков, также должен и 1000 игр сыграть , карьера ещё есть впереди ,может и титул , а почему нет? А ещё третья сборная всех звёзд 4 раза и вторая защитная пятерка. Уже имеет 16500+ очков. То есть 20000к очков , 1000 игр+(это авансом , не так много и осталось) , мвз , символические пятёрки недостаточно? Посмотрите вообще на членов ХОФ. А ещё и карьера у него оо не закончена...
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Jazzzz
Не хватает только Перка на позиции центра!
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Noname
По моему скромному мнению полный бред. И заявление и трейд
И сил не вдаваться в детали, то вполне однотипные игроки, причем мяч нужно все же как то делить.
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mqh9pzrxgf
Ответ Forza
Ну у ГСВ тоже 4 будущих члена зала славы и тренер туда попадет. И чего, финал запада определен?
Они трофеи свои взяли) причем все вместе) а тут один кавай «сытый»
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Ванька
Ответ Forza
Ну у ГСВ тоже 4 будущих члена зала славы и тренер туда попадет. И чего, финал запада определен?
ну у них достижения превышают талант, кроме Карри и Пола. А тут 3 мвп и Джордж часто претендовал на мвп. .
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Alverond
Ответ Григорий Ефимов
Я конечно понимаю, что сейчас в Зал славы всех подряд берут, но Пол Джордж как там должен оказаться? Он конечно хороший игрок, но ни рекордов, ни титулов особо у него нет. Он даже в финале ни разу не играл, всего два раза в финале конфы. При этом баскетреф дает 94% попадания. Не понимаю я этих критериев.
Патрик Маккоу зато играл
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Игорь Северянин
Ответ Григорий Ефимов
Я конечно понимаю, что сейчас в Зал славы всех подряд берут, но Пол Джордж как там должен оказаться? Он конечно хороший игрок, но ни рекордов, ни титулов особо у него нет. Он даже в финале ни разу не играл, всего два раза в финале конфы. При этом баскетреф дает 94% попадания. Не понимаю я этих критериев.
Да точно так же, как оказались там Крис Уэббер и Тим Хардуэй. А у Кельвина Мерфи и того нет (по личным достижениям, в финале играл), а он тоже в Зале.
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