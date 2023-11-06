Кендрик Перкинс: «Если «Клипперс» не выйдут в финал Запада, это будет катастрофа. У вас 4 будущих члена Зала славы»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс поставил планку на сезон-2023/24 для « ».

«В лучшем варианте развития событий они выйдут в финал. В худшем – не попадут в финал Западной конференции. Это была бы катастрофа.

Потому что они пошли ва-банк, чтобы получить . Четыре будущих члена Зала славы в команде. Тренер Тайрон Лю тоже туда попадет, я считаю. Не может быть никаких оправданий, чтобы не выйти в финал Запада», – сказал Перкинс в эфире NBA Today.

Харден все-таки добился обмена в «Клипперс»! Как это повлияет на НБА

В НБА стартует «внутрисезонный турнир». Что это за зверь такой с непроизносимым названием?

Перемен! «Бруклин»