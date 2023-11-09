Велимир Перасович: «Руна» играла серьезно, решительно, жестко»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович заявил, что « » одержала заслуженную победу над действующим чемпионом Лиги ВТБ (86:83).

«Во-первых, поздравляю «Руну». Они с самого начала заслужили эту победу. После того, как мы повели 7:2, гости ответили рывком 13:0. Этот момент четко задал дальнейший вектор матча. «Руна» играла серьезно, решительно, жестко. А мы подумали, что сможем выиграть только за счет набранных очков.

В первой половине они «убили» нас подборами в нападении. Игра была равной. Но нельзя рассчитывать на победу, когда ты позволяешь сопернику так часто подбирать мячи под своим щитом и совершаешь 17 потерь за матч.

После этого мы хотели и пытались вернуться в игру, взяли под контроль свой щит. В то же время действовали очень нервно, плохо играли в нападении, никак не могли попасть. Наш процент попадания трехочковых был ужасным – 14%. На последней минуте нам повезло забросить несколько дальних попыток. В противном случае мы бы наверняка установили антирекорд», – сказал тренер.