Единая лига ВТБ. УНИКС примет «Руну», МБА – «Енисей»

В четверг, 9 ноября, в рамках регулярного чемпионата пройдут три матча.

Казанский УНИКС примет московскую «Руну», столичная встретится с красноярским « ».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 9-0, УНИКС – 6-1, – 5-2, Енисей – 5-3, Уралмаш – 5-4, Зенит – 5-4, – 4-4, Самара – 4-5, МБА – 3-5, Нижний Новгород – 3-5, Автодор – 3-6, Парма – 3-6, – 2-4, Минск – 0-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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