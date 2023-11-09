Единая лига ВТБ. УНИКС примет «Руну», МБА – «Енисей»
В четверг, 9 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.
Казанский УНИКС примет московскую «Руну», столичная МБА встретится с красноярским «Енисеем».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 ноября, 17.00, «Велотрек Сарыарка»
- Дата проведения
- 9 ноября, 19.00, «Баскет-холл»
- Дата проведения
- 9 ноября, 19.30, «Баскет Холл Москва»
Положение команд: ЦСКА – 9-0, УНИКС – 6-1, Руна – 5-2, Енисей – 5-3, Уралмаш – 5-4, Зенит – 5-4, Локомотив-Кубань – 4-4, Самара – 4-5, МБА – 3-5, Нижний Новгород – 3-5, Автодор – 3-6, Парма – 3-6, Астана – 2-4, Минск – 0-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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