Илья Попов: «Артем Комиссаров сказал, что, если выиграем, он побреется налысо»

Центровой «Руны» Илья Попов после матча с (86:83) рассказал об обещании Артема Комиссарова побриться налысо в случае победы над действующим чемпионом Лиги ВТБ.

«В раздевалке Артем Комиссаров сказал, что, если выиграем, он побреется налысо. Получается, у нас не оставалось выбора. Ждем видео, как он идет в барбершоп и бреет свою голову налысо.

Хотим, чтобы соперники относились к нам серьезно. Не хотим быть просто командой из Суперлиги, про которую говорят: «Кто это вообще?». Хотим, чтобы соперники старались, настраивались на нас.

Сегодня тренер нас настраивал на то, что мы должны взять подбор. Мы выиграли подбор 47-40, и задача тренера на игру, получается, выполнена», – отметил Попов.