Илья Попов: «Артем Комиссаров сказал, что, если выиграем, он побреется налысо»

Теги УНИКС Единая лига ВТБ Илья Попов Артем Комиссаров Руна Баскетбол

Центровой «Руны» Илья Попов после матча с УНИКСом (86:83) рассказал об обещании Артема Комиссарова побриться налысо в случае победы над действующим чемпионом Лиги ВТБ.

«В раздевалке Артем Комиссаров сказал, что, если выиграем, он побреется налысо. Получается, у нас не оставалось выбора. Ждем видео, как он идет в барбершоп и бреет свою голову налысо.

Хотим, чтобы соперники относились к нам серьезно. Не хотим быть просто командой из Суперлиги, про которую говорят: «Кто это вообще?». Хотим, чтобы соперники старались, настраивались на нас.

Сегодня тренер нас настраивал на то, что мы должны взять подбор. Мы выиграли подбор 47-40, и задача тренера на игру, получается, выполнена», – отметил Попов.

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1 комментарий

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malinin
Руна весёлая команда, иногда смотрю их влог на ютубе. Молодцы ребята. Начал за них топить в ЕЛ ВТБ
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