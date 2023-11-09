Эртурул Эрдоган после победы над УНИКСом: «Сегодня мы заслуживаем уважения и поздравлений»

Главный тренер «Руны» отметил важность гостевой победы над действующим чемпионом лиги ВТБ УНИКСом (86:83).

«В первую очередь хочу поздравить своих игроков. Они по-настоящему боролись, несмотря на проблемы с болезнями и травмами. Последний месяц получился для нас очень тяжелым. УНИКС – действительно отличная команда. Считаю, сегодня мы сражались лучше, чем казанцы.

Да, мы допустили много простых ошибок. Впереди много работы, чтобы улучшить нашу игру. Конечно, я счастлив одержать победу в гостях над действующим чемпионом и очень сильным соперником УНИКСом. Вместе с тем полагаю, что сегодня мы заслуживаем уважения и поздравлений. Спасибо игрокам.

На мой взгляд, в третьей четверти была наиболее жесткая и упорная игра. Мы знали, что соперник вернется после большого перерыва и будет бороться. Мы хорошо начали, играли жестко, было много физической борьбы. Так что могу назвать третью четверть, особенно первые ее пять минут, определяющими в этом матче», – заявил Эрдоган.