Лига ВТБ представила сюжет о матче недели между «Зенитом» и УНИКСом

Теги УНИКС Зенит Баскетбол - видео Единая лига ВТБ Баскетбол

Единая лига ВТБ представила специальный репортаж с матча недели между «Зенитом» и УНИКСом, который прошел в Санкт-Петербурге.

В противостоянии полуфиналистов минувшего сезона победу одержали казанцы – 93:83.

«Комментарии игроков и тренеров, эмоции и самые лучшие моменты, а также статистические показатели до игры и после – смотрите в репортаже с матча недели», – говорится в подписи к видео.

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