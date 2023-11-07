Лига ВТБ представила сюжет о матче недели между «Зенитом» и УНИКСом

лига ВТБ представила специальный репортаж с матча недели между « » и , который прошел в Санкт-Петербурге.

В противостоянии полуфиналистов минувшего сезона победу одержали казанцы – 93:83.

«Комментарии игроков и тренеров, эмоции и самые лучшие моменты, а также статистические показатели до игры и после – смотрите в репортаже с матча недели», – говорится в подписи к видео.

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