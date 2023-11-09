Болельщик снял на видео, как Яннис Адетокумбо сел рядом с ним в первый ряд после удаления

Болельщик «Бакс», сидевший на первом ряду на матче « » – « » (120:118), снял на видео перепалку с судьей после удаления.

Адетокумбо возмущается решением судьи и садится в первый ряд рядом с болельщиком, который снимает видео.

Лидер «Бакс» был удален на старте второй половины. Грек вколотил сверху через центрового Айзейю Стюарта, смерил его взглядом, а затем показал жест «слишком маленький». Судья зафиксировал технический фол – второй для 2-кратного MVP.