Болельщик снял на видео, как Яннис Адетокумбо сел рядом с ним в первый ряд после удаления

Теги Детройт Милуоки НБА Баскетбол - видео болельщики судьи Яннис Адетокумбо Баскетбол

Болельщик «Бакс», сидевший на первом ряду на матче «Милуоки» – «Детройт» (120:118), снял на видео перепалку Янниса Адетокумбо с судьей после удаления.

Адетокумбо возмущается решением судьи и садится в первый ряд рядом с болельщиком, который снимает видео.

Лидер «Бакс» был удален на старте второй половины. Грек вколотил сверху через центрового Айзейю Стюарта, смерил его взглядом, а затем показал жест «слишком маленький». Судья зафиксировал технический фол – второй для 2-кратного MVP.

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1 комментарий

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Алекс Баландин
Обалденно!!
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