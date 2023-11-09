Болельщик снял на видео, как Яннис Адетокумбо сел рядом с ним в первый ряд после удаления
Болельщик «Бакс», сидевший на первом ряду на матче «Милуоки» – «Детройт» (120:118), снял на видео перепалку Янниса Адетокумбо с судьей после удаления.
Адетокумбо возмущается решением судьи и садится в первый ряд рядом с болельщиком, который снимает видео.
Лидер «Бакс» был удален на старте второй половины. Грек вколотил сверху через центрового Айзейю Стюарта, смерил его взглядом, а затем показал жест «слишком маленький». Судья зафиксировал технический фол – второй для 2-кратного MVP.
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