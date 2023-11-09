Эдриан Гриффин об удалении Янниса: «Я должен лучше справляться со своей работой, должен заступаться за него. Он очень уважительно относится к арбитрам»
Главный тренер «Милуоки» Эдриан Гриффин взял на себя ответственность за удаление форварда Янниса Адетокумбо в матче с «Детройтом» (120:118).
«Думаю, я просто должен лучше справляться со своей работой. Яннис не жалуется на судей. Он очень уважительно относится к арбитрам.
В этом смысле я его подвел. Мне нужно быть немного более активным во время игры, когда он получает от оппонентов, и лучше заступаться за него. Я не справлялся с этим», – сказал Гриффин на пресс-конференции.
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