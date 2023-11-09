Яннис смерил взглядом Айзейю Стюарта после данка и показал «слишком маленький» – получил технический и был удален с матча
«Милуоки» на своем паркете обыграл «Детройт» – 120:118.
Лидер «Бакс» Яннис Адетокумбо был удален на старте второй половины. Грек вколотил сверху через центрового Айзейю Стюарта, смерил его взглядом, а затем показал жест «слишком маленький».
Судья зафиксировал технический фол – второй для 2-кратного MVP в матче. После споров Адетокумбо покинул арену.
Ну унизил он его, показал жест, ну так пусть Стюарт в зал идёт и стремится сделать что то в ответ, клоунада какая то...
За ЛеБроном он норм бегал по всей поляне