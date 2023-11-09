Яннис смерил взглядом Айзейю Стюарта после данка и показал «слишком маленький» – получил технический и был удален с матча

Теги Детройт Милуоки НБА Баскетбол - видео судьи Яннис Адетокумбо Айзейя Стюарт Баскетбол

«Милуоки» на своем паркете обыграл «Детройт» – 120:118.

Лидер «Бакс» Яннис Адетокумбо был удален на старте второй половины. Грек вколотил сверху через центрового Айзейю Стюарта, смерил его взглядом, а затем показал жест «слишком маленький».

Судья зафиксировал технический фол – второй для 2-кратного MVP в матче. После споров Адетокумбо покинул арену.

5 комментариев

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кандид
"Удален с матча"... Чёрт, в нашей стране даже среднее образование не нужно, чтобы на работу устроиться.
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VKing24
Как надоело это высосанное из пальца равенство или равноправие, так не говори, так не делай...

Ну унизил он его, показал жест, ну так пусть Стюарт в зал идёт и стремится сделать что то в ответ, клоунада какая то...

За ЛеБроном он норм бегал по всей поляне
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Денис Либстер
таких судей нужно из лиги удалять. пусть идут шахматы судить
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tusiel
Ответ VKing24
Как надоело это высосанное из пальца равенство или равноправие, так не говори, так не делай... Ну унизил он его, показал жест, ну так пусть Стюарт в зал идёт и стремится сделать что то в ответ, клоунада какая то... За ЛеБроном он норм бегал по всей поляне
пусть идет в зал и подрастет сантиметров на 10?
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VKing24
Ответ tusiel
пусть идет в зал и подрастет сантиметров на 10?
Судя по тому, как условные Карузо/Смарт/Холидей могут создать проблемы от первого, до пятого номерам, то расти даже не обязательно)
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