Судья Родни Мотт объяснил, почему был удален Яннис: «После данка Адетокумбо поворачивается к сопернику и дразнит его. Неспортивное поведение»

Судья НБА Родни Мотт в официальном отчете объяснил, почему форвард « » был удален во второй половине матча с «Детройтом» (120:118).

Грек вколотил сверху через центрового Айзейю Стюарта, смерил его взглядом, а затем показал жест «слишком маленький».

«После данка Яннис поворачивается к сопернику и дразнит его, за что ему был назначен технический фол, неспортивное поведение. И он был удален, согласно правилам, за два неспортивных технических фола», – сказал Арбитр в разговоре с журналистами.

Первый неспортивный Адетокумбо получил за «ненормативную лексику».