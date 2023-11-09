Судья Родни Мотт объяснил, почему был удален Яннис: «После данка Адетокумбо поворачивается к сопернику и дразнит его. Неспортивное поведение»

Теги Милуоки НБА судьи Родни Мотт Яннис Адетокумбо Баскетбол

Судья НБА Родни Мотт в официальном отчете объяснил, почему форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо был удален во второй половине матча с «Детройтом» (120:118).

Грек вколотил сверху через центрового Айзейю Стюарта, смерил его взглядом, а затем показал жест «слишком маленький».

«После данка Яннис поворачивается к сопернику и дразнит его, за что ему был назначен технический фол, неспортивное поведение. И он был удален, согласно правилам, за два неспортивных технических фола», – сказал Арбитр в разговоре с журналистами.

Первый неспортивный Адетокумбо получил за «ненормативную лексику».

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5 комментариев

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Владислав Колесников
Эм, что?
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boller_73
Показал язык и обозвал какашкой
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Денис Либстер
ждем, когда игроки будут выходить на паркет в смокингах и перед тем, как забить через кого-то, спрашивать разрешения и уточнять, не нанесет ли бросок психологической травмы защитнику
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Archer_Great
Ну, к сожалению, taunting уже давно стал причиной для технаря. Брутальности поубавилось, конечно, но таковы реалии НБА сегодня. А за мат давали технарь еще при Царе Горохе, так что по итогу всё правильно сделали судьи, по букве закона лиги.
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Misha_Sapunov
Ответ Денис Либстер
ждем, когда игроки будут выходить на паркет в смокингах и перед тем, как забить через кого-то, спрашивать разрешения и уточнять, не нанесет ли бросок психологической травмы защитнику
ну а где грань? бить морду, посылать на ...., смотреть как на Г... где ставить грань? в целом все неуважительно, не имеет смысла и можно не делать. но расставить границы не так просто думаю.
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