Судья Родни Мотт объяснил, почему был удален Яннис: «После данка Адетокумбо поворачивается к сопернику и дразнит его. Неспортивное поведение»
Судья НБА Родни Мотт в официальном отчете объяснил, почему форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо был удален во второй половине матча с «Детройтом» (120:118).
Грек вколотил сверху через центрового Айзейю Стюарта, смерил его взглядом, а затем показал жест «слишком маленький».
«После данка Яннис поворачивается к сопернику и дразнит его, за что ему был назначен технический фол, неспортивное поведение. И он был удален, согласно правилам, за два неспортивных технических фола», – сказал Арбитр в разговоре с журналистами.
Первый неспортивный Адетокумбо получил за «ненормативную лексику».
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