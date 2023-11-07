«Милуоки» справился с «Бруклином», у Янниса Адетокумбо дабл-дабл с 36 очками
«Милуоки» в понедельник одержал выездную победу над «Бруклином» (129:125).
На счету лидера «Бакс» Янниса Адетокумбо 36 очков, 12 подборов и 3 передачи, а также 1 перехват и 2 блок-шота.
За 35 минут на площадке Яннис реализовал 15 из 27 с игры (1 из 7 из-за дуги) и 5 из 6 с линии.
Грек подошел к матчу, имея в своем активе 817 очков во встречах против «Нетс». Это его лучший показатель против любого оппонента в НБА.
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