«Милуоки» справился с «Бруклином», у Янниса Адетокумбо дабл-дабл с 36 очками

Теги Милуоки Бруклин НБА Баскетбол - видео Яннис Адетокумбо Баскетбол

«Милуоки» в понедельник одержал выездную победу над «Бруклином» (129:125).

На счету лидера «Бакс» Янниса Адетокумбо 36 очков, 12 подборов и 3 передачи, а также 1 перехват и 2 блок-шота.

За 35 минут на площадке Яннис реализовал 15 из 27 с игры (1 из 7 из-за дуги) и 5 из 6 с линии.

Грек подошел к матчу, имея в своем активе 817 очков во встречах против «Нетс». Это его лучший показатель против любого оппонента в НБА.

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