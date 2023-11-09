Никола Йокич набрал 35 очков и 13 подборов в победной игре с «Уорриорз». Это 9-й дабл-дабл кряду для серба

Центровой « » стал самым результативным игроком в победной домашней встрече с « » (108:105).

2-кратный MVP за 37 минут записал в свой актив 35 очков, 13 подборов, 5 передач, 3 перехвата и блок-шот (3 потери).

Серб реализовал 14 из 25 бросков с игры (1 из 8 из-за дуги) и 6 из 10 с линии.

Это 9-й дабл-дабл для Йокича в 9 матчах сезона. В прошлом году его лучшая серия достигла 17 игр.