Никола Йокич набрал 35 очков и 13 подборов в победной игре с «Уорриорз». Это 9-й дабл-дабл кряду для серба
Центровой «Денвера» Никола Йокич стал самым результативным игроком в победной домашней встрече с «Голден Стэйт» (108:105).
2-кратный MVP за 37 минут записал в свой актив 35 очков, 13 подборов, 5 передач, 3 перехвата и блок-шот (3 потери).
Серб реализовал 14 из 25 бросков с игры (1 из 8 из-за дуги) и 6 из 10 с линии.
Это 9-й дабл-дабл для Йокича в 9 матчах сезона. В прошлом году его лучшая серия достигла 17 игр.
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