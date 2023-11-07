Никола Йокич отвечал на собственные вопросы на пресс-конференции

Теги Денвер Новый Орлеан НБА Баскетбол - видео Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич после матча с «Новым Орлеаном» (134:116) предсказал вопросы репортеров на пресс-конференции и сам ответил на них.

«На самом деле я могу просто говорить, потому что знаю, о чем вы собираетесь спросить», – сказал серб и начал отвечать на собственные вопросы.

Йокич прокомментировал свое выступление, рассказал о том, как выступили молодые игроки команды, и поделился своими мыслями о выходе на четвертое место в истории лиги по количеству трипл-даблов.

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3 комментария

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Марсель Объелся
Сербский вариант искусственного интеллекта в области журналистики
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Алекс Баландин
Зато поговорил с умным человеком
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Старый Пёс
Знатный троль
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