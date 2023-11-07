Никола Йокич отвечал на собственные вопросы на пресс-конференции

Центровой « » после матча с « » (134:116) предсказал вопросы репортеров на пресс-конференции и сам ответил на них.

«На самом деле я могу просто говорить, потому что знаю, о чем вы собираетесь спросить», – сказал серб и начал отвечать на собственные вопросы.

Йокич прокомментировал свое выступление, рассказал о том, как выступили молодые игроки команды, и поделился своими мыслями о выходе на четвертое место в истории лиги по количеству трипл-даблов.

Перстни «Наггетс» уникальны: здесь есть потайной баннер, два варианта щитка и напоминание о 89 очках «Хит» в финале