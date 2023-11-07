Йокич обошел Кидда и Джеймса по количеству трипл-даблов за карьеру. Он вышел на чистое 4-е место в истории НБА

Теги Леброн Джеймс Денвер Джейсон Кидд Новый Орлеан НБА Баскетбол - видео Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл в победном матче с «Новым Орлеаном» (134:116).

На счету Йокича 35 очков, 14 подборов, 11 передач, а также 1 перехват и 1 блок-шота при 2 потерях.

Никола обошел Джейсона Кидда и Леброна Джеймса по количеству трипл-даблов за карьеру – 108. Он вышел на чистое 4-е место в истории НБА по данному показателю.

Лидирует Расселл Уэстбрук (198), далее расположены Оскар Робертсон (181) и Мэджик Джонсон (138).

Ушел из жизни Бобби Найт. Тренер, требовавший от Джордана максимум при «+30» на площадке

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
filippgoman
И ведь это центр! А вообще, конечно, если бы ЛеБрон читерил статку как Расс, то он был бы уже давно на первом месте 🤯
+21
-4
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BolxoB
Ответ Антон Суровый
Он самый настоящий читер, бегающий из команды в команду- подгоняя ее под себя))
Чел брал титул в качестве первой звёзды 3 команд, брал мвп финала в 3 командах, а его называют читером.
что за люди.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
All-Star Sports
Машина !! Мэджик следущий)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лишний вес Йокича
Лет 5 и первое место с такой то игрой
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
yesnil
MVP
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
noke
Какой-то он агрессивный был в этом матче. Раздражён травмой Мюррея?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fridzon
в этом году может Меджика догнать и перегнать наверное
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Суровый
Ответ filippgoman
И ведь это центр! А вообще, конечно, если бы ЛеБрон читерил статку как Расс, то он был бы уже давно на первом месте 🤯
Он самый настоящий читер, бегающий из команды в команду- подгоняя ее под себя))
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий