Центровой « » оформил трипл-дабл в победном матче с « » (134:116).

На счету Йокича 35 очков, 14 подборов, 11 передач, а также 1 перехват и 1 блок-шота при 2 потерях.

Никола обошел и Леброна Джеймса по количеству трипл-даблов за карьеру – 108. Он вышел на чистое 4-е место в истории по данному показателю.

Лидирует Расселл Уэстбрук (198), далее расположены Оскар Робертсон (181) и Мэджик Джонсон (138).

Ушел из жизни Бобби Найт. Тренер, требовавший от Джордана максимум при «+30» на площадке