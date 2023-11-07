Йокич обошел Кидда и Джеймса по количеству трипл-даблов за карьеру. Он вышел на чистое 4-е место в истории НБА
Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл в победном матче с «Новым Орлеаном» (134:116).
На счету Йокича 35 очков, 14 подборов, 11 передач, а также 1 перехват и 1 блок-шота при 2 потерях.
Никола обошел Джейсона Кидда и Леброна Джеймса по количеству трипл-даблов за карьеру – 108. Он вышел на чистое 4-е место в истории НБА по данному показателю.
Лидирует Расселл Уэстбрук (198), далее расположены Оскар Робертсон (181) и Мэджик Джонсон (138).
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