Лука Дончич: «Никола Йокич сейчас, вероятно, лучший баскетболист в мире»

Разыгрывающий « » поделился своим мнением о сербском центровом « » .

«Думаю, все знали Йокича еще до наград MVP и финальной серии. Он не любит появляется в СМИ, но все игроки и тренеры знают, насколько он особенный. Сейчас он, вероятно, лучший баскетболист в мире.

Играть против Йокича здорово. С ним всегда весело. Он не только потрясающий баскетболист, но и отличный парень. Это то, что мне нравится в нем больше всего. Он всегда шутит. Он простой и потрясающий человек», – сказал словенец.

Йокич не поехал на ЧМ. Вместо этого он выигрывал скачки, терял приз MVP и много, очень много танцевал