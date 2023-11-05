Лука Дончич: «Никола Йокич сейчас, вероятно, лучший баскетболист в мире»

Теги Даллас Денвер НБА Никола Йокич Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич поделился своим мнением о сербском центровом «Денвера» Николе Йокиче.

«Думаю, все знали Йокича еще до наград MVP и финальной серии. Он не любит появляется в СМИ, но все игроки и тренеры знают, насколько он особенный. Сейчас он, вероятно, лучший баскетболист в мире.

Играть против Йокича здорово. С ним всегда весело. Он не только потрясающий баскетболист, но и отличный парень. Это то, что мне нравится в нем больше всего. Он всегда шутит. Он простой и потрясающий человек», – сказал словенец.

Йокич не поехал на ЧМ. Вместо этого он выигрывал скачки, терял приз MVP и много, очень много танцевал

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1 комментарий

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Сергей100+
Лука, ты второй.Ну, по крайней мере из белых точно)
+3
-1
+2
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