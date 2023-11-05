Никола Йокич вновь был в одной передаче от трипл-дабла – 28 очков и 16 подборов против «Чикаго»
«Денвер» на своем паркете победил «Чикаго» – 123:101.
Двукратный MVP Никола Йокич за 33 минуты отметился 28 очками, 16 подборами, 9 передачами и 3 перехватами.
Серб реализовал 9 из 16 с игры и 9 из 9 с линии.
Йокич седьмой раз подряд оформил дабл-дабл. Ему, как и в матче с «Далласом», не хватило одной результативной передачи до трипл-дабла.
«Денвер» с результатом 6-1 идет на первой строчке Запада.
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