Никола Йокич вновь был в одной передаче от трипл-дабла – 28 очков и 16 подборов против «Чикаго»

Теги Чикаго Денвер НБА Баскетбол - видео Никола Йокич Баскетбол

«Денвер» на своем паркете победил «Чикаго» – 123:101.

Двукратный MVP Никола Йокич за 33 минуты отметился 28 очками, 16 подборами, 9 передачами и 3 перехватами.

Серб реализовал 9 из 16 с игры и 9 из 9 с линии.

Йокич седьмой раз подряд оформил дабл-дабл. Ему, как и в матче с «Далласом», не хватило одной результативной передачи до трипл-дабла.

«Денвер» с результатом 6-1 идет на первой строчке Запада.

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3 комментария

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Сергей100+
Леброн уходит потихоньку.Новый король - Йокич.Наступила его эпоха.
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bdfy dcfff
Ответ Сергей100+
Леброн уходит потихоньку.Новый король - Йокич.Наступила его эпоха.
Йович красава! но не быть ему новым королем ! Он ща на пике ! может я вижу не все ...Но он не живет баскетом ! пока 39 летный леброн все лето занимается в зале ,джокер бухал пивас пол лета )))

имеет право,заслужил)!Но лично я не верю что он на долго может занять этот трон ...
как только сдаст по физике или начнутся травмы .мы потеряем его)!

а пока смотрим и радуемся ...
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