Эдриан Гриффин: «Кэм Томас доказал, что является одним из лучших молодых защитников»

Главный тренер « » Эдриан Гриффин считает, что его давний друг Жак Вон сыграл важную роль в том, почему защитник « » проводит такой успешный сезон.

«Я думаю, во-первых, Кэм получил свободу. Я знаю очень-очень давно, со времен нашей работы в колледже. Помню, как после нескольких часов работы в спортзале, Жак сидел в одиночестве на стуле и просматривал свои пик-н-роллы. Он всегда был очень трудолюбивым.

Жак проделал огромную работу, вселяя большую уверенность в игроков, особенно в Кэма. Я слышал, как Жак говорил Кэму: «Просто лови и бросай». Когда за тобой стоит такой тренер, ты чувствуешь себя свободно и не переживаешь об ошибках.

Кэм – крутой. Он доказал, что является одним из лучших молодых защитников. Надо отдать ему должное, он забросил несколько очень сложных мячей», – сказал Гриффин.