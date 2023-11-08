Эдриан Гриффин: «Кэм Томас доказал, что является одним из лучших молодых защитников»

Теги Эдриан Гриффин Милуоки Бруклин Жак Вон НБА Кэм Томас Баскетбол

Главный тренер «Милуоки» Эдриан Гриффин считает, что его давний друг Жак Вон сыграл важную роль в том, почему защитник «Бруклина» Кэм Томас проводит такой успешный сезон.

«Я думаю, во-первых, Кэм получил свободу. Я знаю Жака очень-очень давно, со времен нашей работы в колледже. Помню, как после нескольких часов работы в спортзале, Жак сидел в одиночестве на стуле и просматривал свои пик-н-роллы. Он всегда был очень трудолюбивым.

Жак проделал огромную работу, вселяя большую уверенность в игроков, особенно в Кэма. Я слышал, как Жак говорил Кэму: «Просто лови и бросай». Когда за тобой стоит такой тренер, ты чувствуешь себя свободно и не переживаешь об ошибках.

Кэм – крутой. Он доказал, что является одним из лучших молодых защитников. Надо отдать ему должное, он забросил несколько очень сложных мячей», – сказал Гриффин.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ужратый Гусениц
осталось научить его пасовать,защищаться, подбирать, играть на команду, и все
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AntigloB
Всегда забавляет, что такие игроки как Кэм, Лиллард или там Янг, являются защитниками. Пусть амплуа сейчас и формальны . Что, как и от кого они могут в принципе защитить?
Это как сказать опорный полузащитник Неймар
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tim Timson
Ответ Ужратый Гусениц
осталось научить его пасовать,защищаться, подбирать, играть на команду, и все
что и всё? и смена МДжея?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий