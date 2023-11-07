Защитник « » стал самым результативным игроком матча с « » (125:129).

Томас набрал 45 очков, это самый результативный перфоманс игрока в нынешнем сезоне и четвертый раз со старта регулярки, когда он набирает 30 и более очков.

В понедельник Томас за 41 минуту реализовал 17 из 33 с игры и 5 из 6 с линии. В его активе также 4 подбора, 3 передачи и 1 перехват.

Личный рекорд Томаса в НБА – 51 очко.

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