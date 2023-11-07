45 очков от Кэма Томаса не спасли «Бруклин» от поражения в матче с «Милуоки»

Теги Милуоки Бруклин НБА Баскетбол - видео Кэм Томас Баскетбол

Защитник «Бруклина» Кэм Томас стал самым результативным игроком матча с «Милуоки» (125:129).

Томас набрал 45 очков, это самый результативный перфоманс игрока в нынешнем сезоне и четвертый раз со старта регулярки, когда он набирает 30 и более очков.

В понедельник Томас за 41 минуту реализовал 17 из 33 с игры и 5 из 6 с линии. В его активе также 4 подбора, 3 передачи и 1 перехват.

Личный рекорд Томаса в НБА – 51 очко.

Перемен! «Бруклин»

НБА подписалась с трусами Ким Кардашьян. Что? Как? Зачем?

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gr1mPatron
Ответ evgen98
Кэм Томас, 2 млн за сезон - 45 очков! Бен Симмонс, 38 млн за сезон - 2 очка!
Б-Баланс
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FS19
Ответ evgen98
Кэм Томас, 2 млн за сезон - 45 очков! Бен Симмонс, 38 млн за сезон - 2 очка!
Да фигня это. Томас совершенно отвратительный защитник,через него забивают не меньше.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
evgen98
Кэм Томас, 2 млн за сезон - 45 очков!
Бен Симмонс, 38 млн за сезон - 2 очка!
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий