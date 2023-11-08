Девин Букер подколол экс-одноклубников Пэйна и Бриджеса, которые забыли обменяться майками после матча
Звездный защитник «Финикса» Девин Букер подколол экс-одноклубников Кэмерона Пэйна («Милуоки») и Микэла Бриджеса («Бруклин»), которые допустили забавную оплошность, когда собирались обменяться майками после матча.
Пэйн и Бриджес сделали совместную фотографию, но забыли обменяться перед этим майками. В итоге они позировали, держа в руках собственную игровую форму.
«Это не так работает», – написал Букер.
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