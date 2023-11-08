Звездный защитник « » подколол экс-одноклубников (« ») и Микэла Бриджеса (« »), которые допустили забавную оплошность, когда собирались обменяться майками после матча.

Пэйн и Бриджес сделали совместную фотографию, но забыли обменяться перед этим майками. В итоге они позировали, держа в руках собственную игровую форму.

«Это не так работает», – написал Букер.