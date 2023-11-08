Ховард Бек о Хардене: «Очень Голодная Гусеница, которая пережевывает товарищей по команде, тренеров и клубы»

Теги Док Риверс Хьюстон Клипперс Бруклин Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Известный обозреватель НБА Ховард Бек написал текст, посвященный Джеймсу Хардену.

Бек в метафоричной форме описал поведение звездного баскетболиста, который недавно снова запросил обмен и был отправлен из «Филадельфии» в «Клипперс».

«Когда Харден полностью потерял веру в «Рокетс», они обменяли его в «Бруклин» – по его запросу – чтобы он мог играть с Кевином Дюрэнтом и Кайри Ирвингом.

Когда Харден потерял веру в «Нетс», они обменяли его в «Филадельфию» – по его запросу – чтобы он мог присоединиться к Джоэлу Эмбииду. А когда Харден разуверился в тренере «Сиксерс» Доке Риверсе, того уволили.

И все же Харден не был удовлетворен. Если бы это была детская книга, Харден был бы в ней Очень Голодной Гусеницей, но вместо того, чтобы прогрызать дырки в яблоках, сливах и листьях, он пережевывает товарищей по команде, тренеров и клубы. Вместо того, чтобы превратиться в бабочку, он становится все более озлобленной гусеницей, которая вообще не способна развиваться», – пишет Бек.

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1 комментарий

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Mohnatiy
Какое интересное сравнение))
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+2
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