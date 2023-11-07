Хуан Эрнангомес выбыл на два месяца из-за перелома мизинца

Форвард « » получил перелом мизинца левой руки во время тренировки команды во вторник.

В среду игроку будет сделана операция. Ожидается, что он пропустит два месяца.

Испанский форвард набирает 4,5 очка и 5,0 подбора в среднем за матч в Евролиге. С двумя победами в шести матчах «Панатинаикос» на данный момент делит 10-е место в .

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