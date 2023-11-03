Евролига. «Барселона» – «Панатинаикос», «Виртус» встретится с «Анадолу Эфесом»
В пятницу, 3 ноября, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут три матча.
Испанская «Барселона» примет греческий «Панатинаикос», итальянский «Виртус» встретится с турецким «Анадолу Эфесом».
Испанская «Баскония» сыграет с сербским «Партизаном».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 ноября, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 3 ноября, 22.30
- Дата проведения
- 3 ноября, 22.30, «ПалаДоцца»
Положение команд: Реал Испания – 5-0, Фенербахче Турция – 5-1, Валенсия Испания – 5-1, Барселона Испания – 4-1, Виртус Италия – 4-1, Монако – 4-2, Маккаби Тель-Авив Израиль – 3-2, Жальгирис Литва – 3-3, Олимпиакос Греция – 3-3, Анадолу Эфес Турция – 2-3, Партизан Сербия – 2-3, Панатинаикос Греция – 2-3, Црвена Звезда Сербия – 2-4, Бавария Германия – 2-4, Баскония Испания – 1-4, Милан Италия – 1-5, Альба Германия – 1-5, Виллербан Франция – 1-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто больше всех потратил летом в НБА?
Мэджик Джонсон – теперь миллиардер. Позже Джордана и Леброна, но его путь гораздо интереснее
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