«Валенсия», «Барселона» и «Реал» с отрывом показывают лучшую защиту в Евролиге-2023/24

Теги Жальгирис Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Тель-Авив Панатинаикос Партизан Барселона Реал Валенсия Виртус АСВЕЛ Виллербан Баскетбол

Инсайдер BasketNews Донатас Урбонас представил лучшие и худшие команды Евролиги-2023/24 по защитному рейтингу.

Лучшим на старте сезона стало испанское трио «Валенсия» (100,5), «Барселона» (100,7) и «Реал» (101,6). У греческого «Панатинаикоса» и итальянского «Виртуса» – 108,2 и 108,7 соответственно.

Французский «Виллербан» (129,6), турецкий «Анадолу Эфес» (122,1) и литовский «Жальгирис» (118,2) замкнули тройку худших по игре в обороне. Израильский «Маккаби» (117,7) и сербский «Партизан» (117,2) заняли 15-ю и 14-ю строчку.

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1 комментарий

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corazón blanco
Мадрид вообще в этом сезоне впечатляет, главное чтобы травмы обходили лидеров команды стороной и тогда будет реальный шанс защитить Евролигу.
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