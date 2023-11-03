Кендрик Нанн: «Мой стиль игры подходит «Панатинаикосу»

Американский защитник объяснил свое решение подписать контракт с « ».

Нанн ранее выступал в НБА.

«Я очень рад новому этапу в моей карьере. Мне суждено стать частью великого клуба, я переезжаю в замечательную страну, Грецию, в прекрасный город, Афины. «Панатинаикос» – команда с победным менталитетом, мне не терпится поскорее сыграть за нее.

Я уже поговорил с тренером и получил положительные эмоции. Мне все понравилось. Тренер предпочитает быстрый баскетбол и жесткую защиту. Думаю, мой стиль игры им подходит.

«Панатинаикос» – клуб с высокими целями. Про меня можно сказать то же самое. Не могу дождаться, чтобы начать работать со своей новой командой», – рассказал Нанн.

Кто больше всех потратил летом в НБА?

Мэджик Джонсон – теперь миллиардер. Позже Джордана и Леброна, но его путь гораздо интереснее