Кендрик Нанн: «Мой стиль игры подходит «Панатинаикосу»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос чемпионат Греции Кендрик Нанн Баскетбол

Американский защитник Кендрик Нанн объяснил свое решение подписать контракт с «Панатинаикосом».

Нанн ранее выступал в НБА.

«Я очень рад новому этапу в моей карьере. Мне суждено стать частью великого клуба, я переезжаю в замечательную страну, Грецию, в прекрасный город, Афины. «Панатинаикос» – команда с победным менталитетом, мне не терпится поскорее сыграть за нее.

Я уже поговорил с тренером и получил положительные эмоции. Мне все понравилось. Тренер предпочитает быстрый баскетбол и жесткую защиту. Думаю, мой стиль игры им подходит.

«Панатинаикос» – клуб с высокими целями. Про меня можно сказать то же самое. Не могу дождаться, чтобы начать работать со своей новой командой», – рассказал Нанн.

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