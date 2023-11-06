Чемпионат Греции. «Панатинаикос» против «Аполлона»

Теги результаты Панатинаикос чемпионат Греции Аполлон Патрас Баскетбол

В понедельник, 6 ноября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги «Панатинаикос» примет «Аполлон».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Панатинаикос – Аполлон Патрас
Дата проведения
6 ноября, 21.15, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

Положение команд: Панатинаикос – 4-0, Олимпиакос – 4-1, Арис – 4-1, Промитеас – 4-1, Лаврион – 3-2, ПАОК – 2-3, Колоссос – 2-3, АЕК – 2-3, Перистери – 2-3, Аполлон – 1-3,  Марусси – 1-4, Кардицас – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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