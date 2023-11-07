«Партизан» официально подписал Бруно Кабокло на два года

Белградский « » объявил о подписании двухлетнего контракта с тяжелым форвардом (28 лет, 206 см).

Бразилец подписался с «Венецией» в конце июня, но не явился в тренировочный лагерь в оговоренные сроки в середине сентября. Форвард не выходил на связь с клубом, рассчитывая расторгнуть контракт и подписаться с другой командой.

По информации СМИ, стороны договорились о расторжении соглашения, однако официального объявления « » пока не было.

Кабокло был одним из самых результативных игроков сборной Бразилии на ЧМ-2023, набирая в среднем 16,4 очка и 9,2 подбора.

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