Все, что нам нужно – последовательность». Дарвин Хэм раскритиковал судей после матча с «Майами»
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм раскритиковал судейство в матче против «Майами» (107:108).
«Дело в непоследовательности. Я уже давно в этой лиге. Даже когда мне дали технический, все, что мне было нужно, это объяснение, чтобы я не получил еще один технический.
«Майами» играет в силовой баскетбол, но мы не жалуемся на это. Нам просто нужен баланс и последовательность. Вот и все.
Леброн исполнил всего четыре штрафных броска при таком количестве проходов под кольцо. Я много раз видел, как его ударили по руке и судьи не свистнули фол. Леброн не симулирует», – сказал Хэм.
Харден дебютировал за «Клипперс». Пока плохо – проблемные «Никс» перемололи квартет звезд
Баланс и последовательность - это когда у ЛАЛ по дефолту преимущество по штрафным?) Из 7 матчей сезона в 5 у ЛАЛ оно было. В 1 равенство и вот в этом чуть больше у Хит и сразу началось нытье.))