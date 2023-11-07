Все, что нам нужно – последовательность». Дарвин Хэм раскритиковал судей после матча с «Майами»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Майами НБА судьи Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм раскритиковал судейство в матче против «Майами» (107:108).

«Дело в непоследовательности. Я уже давно в этой лиге. Даже когда мне дали технический, все, что мне было нужно, это объяснение, чтобы я не получил еще один технический.

«Майами» играет в силовой баскетбол, но мы не жалуемся на это. Нам просто нужен баланс и последовательность. Вот и все.

Леброн исполнил всего четыре штрафных броска при таком количестве проходов под кольцо. Я много раз видел, как его ударили по руке и судьи не свистнули фол. Леброн не симулирует», – сказал Хэм.

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7 комментариев

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Daishi
>Нам просто нужен баланс и последовательность

Баланс и последовательность - это когда у ЛАЛ по дефолту преимущество по штрафным?) Из 7 матчей сезона в 5 у ЛАЛ оно было. В 1 равенство и вот в этом чуть больше у Хит и сразу началось нытье.))
+8
-3
+5
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DiffusedLight
Ну Дэвис последовательно травмируется, Рэддиш последовательно плохо бросает. Всё идёт своим чередом
+3
0
+3
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Крокозябра
Леброн не симулирует😂😂🤣🤣
+6
-4
+2
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Локоть Артеста
All we had to do was follow damn train, CJ
+1
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Здоровье Энтони Дэвиса
Ответ Daishi
>Нам просто нужен баланс и последовательность Баланс и последовательность - это когда у ЛАЛ по дефолту преимущество по штрафным?) Из 7 матчей сезона в 5 у ЛАЛ оно было. В 1 равенство и вот в этом чуть больше у Хит и сразу началось нытье.))
А с чего ты взял, что по штрафным должно быть равенство? Что за бред?
+3
-2
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Ванька
Может попросите Ривза перестать плясать после каждого удара корпусом, и крики беременного Девиса под кольцом. Тогда может не будете бесить судей и будут более последовательные свистки.
+1
-1
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