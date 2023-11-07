Все, что нам нужно – последовательность». Дарвин Хэм раскритиковал судей после матча с «Майами»

Главный тренер « » раскритиковал судейство в матче против « » (107:108).

«Дело в непоследовательности. Я уже давно в этой лиге. Даже когда мне дали технический, все, что мне было нужно, это объяснение, чтобы я не получил еще один технический.

«Майами» играет в силовой баскетбол, но мы не жалуемся на это. Нам просто нужен баланс и последовательность. Вот и все.

Леброн исполнил всего четыре штрафных броска при таком количестве проходов под кольцо. Я много раз видел, как его ударили по руке и судьи не свистнули фол. не симулирует», – сказал Хэм.

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