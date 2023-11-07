Леброн Джеймс: «Объяснения судей не соответствуют тому, что на самом деле происходит на площадке»

Форвард « » после поражения от « » (107:108) высказал недовольство судейством.

«Объяснения судей не соответствуют тому, что на самом деле происходит на площадке.

Когда я попытался забить сверху через Томаса Брайанта, он явно попал рукой мне по лицу. Я спросил у них объяснение, и один из судей сказал, что рука Брайанта была поднята вверх, двое других сказали, что не видели момента.

Одна из моих контратак была прервана фолом, но никто этого не заметил. Я не знаю. Я не знаю, что делать, я уважительно подхожу и рассказываю им, что происходит в игре, и постоянно выхожу на линию штрафных по три-четыре раза за матч, а иногда вообще не выхожу, что странно.

Кое-что, что мы не контролировали, немного повлияло на игру в четвертой четверти. Это прискорбно», – сказал Джеймс.

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