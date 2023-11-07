Леброн Джеймс: «Объяснения судей не соответствуют тому, что на самом деле происходит на площадке»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Майами НБА судьи Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после поражения от «Майами» (107:108) высказал недовольство судейством.

«Объяснения судей не соответствуют тому, что на самом деле происходит на площадке.

Когда я попытался забить сверху через Томаса Брайанта, он явно попал рукой мне по лицу. Я спросил у них объяснение, и один из судей сказал, что рука Брайанта была поднята вверх, двое других сказали, что не видели момента.

Одна из моих контратак была прервана фолом, но никто этого не заметил. Я не знаю. Я не знаю, что делать, я уважительно подхожу и рассказываю им, что происходит в игре, и постоянно выхожу на линию штрафных по три-четыре раза за матч, а иногда вообще не выхожу, что странно.

Кое-что, что мы не контролировали, немного повлияло на игру в четвертой четверти. Это прискорбно», – сказал Джеймс.

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1 комментарий

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Вадим Дзахоев
При всем уважении, ныть не надо. Ограниченный состав и повреждение Дэвиса предсказали исход. Но радует, что Лал и тут смогли вернуться в игру. Тут уже, скорее, заслуга Хит. А что касается непосредственно судей, то они тоже человеки. Ошибки свойственны всем
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