Остин Ривз рассказал о реакции Леброна на промах Кэма Реддиша в решающей атаке матча с «Хит»
Форвард «Лейкерс» Остин Ривз рассказал о реакции лидера команды Леброна Джеймса на промах Кэма Реддиша в решающей атаке матча с «Майами» (107:108).
«Леброн вернулся в раздевалку и сразу же подошел к Кэму со словами: «Все нормально, это был хороший бросок. Такие ситуации еще будут повторяться, мы снова дадим тебе мяч и ты попадешь».
Это очень важно, знаю о таких эпизодах по себе, мы с Леброном уже проходили такое», – рассказал Ривз.
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