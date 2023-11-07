Форвард « » рассказал о реакции лидера команды на промах в решающей атаке матча с « » (107:108).

«Леброн вернулся в раздевалку и сразу же подошел к Кэму со словами: «Все нормально, это был хороший бросок. Такие ситуации еще будут повторяться, мы снова дадим тебе мяч и ты попадешь».

Это очень важно, знаю о таких эпизодах по себе, мы с Леброном уже проходили такое», – рассказал Ривз.

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