Остин Ривз рассказал о реакции Леброна на промах Кэма Реддиша в решающей атаке матча с «Хит»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Майами НБА Кэм Реддиш Остин Ривз Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Остин Ривз рассказал о реакции лидера команды Леброна Джеймса на промах Кэма Реддиша в решающей атаке матча с «Майами» (107:108).

«Леброн вернулся в раздевалку и сразу же подошел к Кэму со словами: «Все нормально, это был хороший бросок. Такие ситуации еще будут повторяться, мы снова дадим тебе мяч и ты попадешь».

Это очень важно, знаю о таких эпизодах по себе, мы с Леброном уже проходили такое», – рассказал Ривз.

Ушел из жизни Бобби Найт. Тренер, требовавший от Джордана максимум при «+30» на площадке

Это сложно осознать, но Леброн, Карри и Дюрэнт – в числе самых старых игроков НБА

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядя Санжар
Если правда, то Леброну респект..)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tim Timson
не переживай Кэм, больше ты в такой ситуации не окажешься)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lopek
«Один раз не п***рас» - дополнил свои же слова 4-х кратный чемпион
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий