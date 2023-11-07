Леброн Джеймс рассказал, что его сын Бронни в ближайшее время может вернуться к тренировкам

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА NCAA Университет Южная Калифорния Бронни Джеймс Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о перспективах старшего сына Бронни Джеймса, который летом перенес остановку сердца во время тренировки.

Бронни готовился к дебюту в NCAA в составе команду Университета Южной Калифорнии.

«В конце этого месяца у нас будет важный момент. Мы выясним, можем ли продолжать двигаться еще дальше.

Если все пройдет хорошо и Бронни получит разрешение врачей, то мы приблизимся к моменту, когда он снова окажется на площадке, вернется к своим товарищам по команде и будет тренироваться – с намерением вернуться в строй и принимать участие в игровых ситуациях», – заявил Джеймс.

Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий