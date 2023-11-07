Леброн Джеймс рассказал, что его сын Бронни в ближайшее время может вернуться к тренировкам
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о перспективах старшего сына Бронни Джеймса, который летом перенес остановку сердца во время тренировки.
Бронни готовился к дебюту в NCAA в составе команду Университета Южной Калифорнии.
«В конце этого месяца у нас будет важный момент. Мы выясним, можем ли продолжать двигаться еще дальше.
Если все пройдет хорошо и Бронни получит разрешение врачей, то мы приблизимся к моменту, когда он снова окажется на площадке, вернется к своим товарищам по команде и будет тренироваться – с намерением вернуться в строй и принимать участие в игровых ситуациях», – заявил Джеймс.
Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно
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