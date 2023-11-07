Форвард « » рассказал о перспективах старшего сына , который летом перенес остановку сердца во время тренировки.

Бронни готовился к дебюту в в составе команду .

«В конце этого месяца у нас будет важный момент. Мы выясним, можем ли продолжать двигаться еще дальше.

Если все пройдет хорошо и Бронни получит разрешение врачей, то мы приблизимся к моменту, когда он снова окажется на площадке, вернется к своим товарищам по команде и будет тренироваться – с намерением вернуться в строй и принимать участие в игровых ситуациях», – заявил Джеймс.

Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно