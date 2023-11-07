У « » пока не получается следовать плану, который подразумевает снижение игрового времени лидеров команды и во время регулярного чемпионата.

По итогам семи матчей Дэвис занимает 5-е место по среднему игровому времени (36,9 минуты) в сезоне, 38-летний Леброн – 9-й (35,9).

Дэвис подходил к игру с «Майами» (107:108) в понедельник на 2-м месте, но не смог доиграть из-за травмы.

«Лейкерс» занимают 10-ю строчку на Западе с результатом 3-4.

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Это сложно осознать, но Леброн, Карри и Дюрэнт – в числе самых старых игроков НБА