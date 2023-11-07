Энтони Дэвис занимает 5-е место в НБА по среднему игровому времени в сезоне, Леброн – 9-й

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Дарвин Хэм Баскетбол

У «Лейкерс» пока не получается следовать плану, который подразумевает снижение игрового времени лидеров команды Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса во время регулярного чемпионата.

По итогам семи матчей Дэвис занимает 5-е место по среднему игровому времени (36,9 минуты) в сезоне, 38-летний Леброн – 9-й (35,9).

Дэвис подходил к игру с «Майами» (107:108) в понедельник на 2-м месте, но не смог доиграть из-за травмы.

«Лейкерс» занимают 10-ю строчку на Западе с результатом 3-4.

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1 комментарий

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vzi
Re-load management.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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