Адриатическая лига из-за технической ошибки оштрафовала Душко Ивановича, который уволен из «Црвены Звезды»

Теги Партизан Баскония Душко Иванович Црвена Звезда штрафы Адриатическая лига Яннис Сферопулос Баскетбол

Адриатическая лига из-за технической ошибки оштрафовала тренера Душко Ивановича, который уволен из «Црвены Звезды».

Штраф в 200 евро был наложен на Ивановича по итогам дерби с «Партизаном», которое состоялось 30 октября. Сербский клуб отправил специалиста в отставку 21 октября.

Штраф выписан за технический фол, который новый тренер «Црвены Звезды» Яннис Сферопулос получил по ходу встречи. В официальном письме при этом упоминается Иванович, который уже возглавил испанскую «Басконию».

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