Адриатическая лига из-за технической ошибки оштрафовала Душко Ивановича, который уволен из «Црвены Звезды»
Адриатическая лига из-за технической ошибки оштрафовала тренера Душко Ивановича, который уволен из «Црвены Звезды».
Штраф в 200 евро был наложен на Ивановича по итогам дерби с «Партизаном», которое состоялось 30 октября. Сербский клуб отправил специалиста в отставку 21 октября.
Штраф выписан за технический фол, который новый тренер «Црвены Звезды» Яннис Сферопулос получил по ходу встречи. В официальном письме при этом упоминается Иванович, который уже возглавил испанскую «Басконию».
Ушел из жизни Бобби Найт. Тренер, требовавший от Джордана максимум при «+30» на площадке
Это сложно осознать, но Леброн, Карри и Дюрэнт – в числе самых старых игроков НБА
Комментарии