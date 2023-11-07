Адриатическая лига из-за технической ошибки оштрафовала Душко Ивановича, который уволен из «Црвены Звезды»

лига из-за технической ошибки оштрафовала тренера , который уволен из «Црвены Звезды».

Штраф в 200 евро был наложен на Ивановича по итогам дерби с « », которое состоялось 30 октября. Сербский клуб отправил специалиста в отставку 21 октября.

Штраф выписан за технический фол, который новый тренер « » Яннис Сферопулос получил по ходу встречи. В официальном письме при этом упоминается Иванович, который уже возглавил испанскую «Басконию».

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