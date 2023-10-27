Кевин Пантер вылетел минимум на две недели из-за травм

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан Црвена Звезда Адриатическая лига Кевин Пантер Баскетбол

Капитан «Партизана» Кевин Пантер пропустит минимум две недели из-за полученных повреждений, объявила пресс-служба клуба.

Сообщается, что защитник получил удар в колено во время вчерашнего дерби с «Црвеной Звездой» (88:86) в рамках Евролиги. В клубе также отметили, что у игрока растяжение задней поверхности бедра – уже на другой ноге.

Пантер завершил встречу с 8 очками, 2 передачами, 2 перехватами и 7 потерями за 27 минут.

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2 комментария

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Сергей Орлов
Куда вылетел?)
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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