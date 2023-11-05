Адриатическая лига. «Партизан» в гостях сыграет со «Сплитом», «Црвена Звезда» примет «Будучность»
В воскресенье, 5 ноября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги сербский «Партизан» в гостях сыграет с хорватским «Сплитом», сербская «Црвена Звезда» примет черногорскую «Будучность».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 ноября, 16.00, «Košarkaški centar Dražen Petrović»
- Цибона
- Булян (19 + 13 подборов), Радовчич (11), Мустапич (5), Майцунич (2), Вукович (0) – старт; Аранитович (12), Stein (11), Bošnjak (7), Proleta (6), Перасович (0).
- Дата проведения
- 4 ноября, 21.00, «Dvorana Stožice»
- Цедевита Олимпия
- Stewart Jr. (18), Маткович (18 + 7 подборов), Блажич (8), Соу (6), Клобучар (4) – старт; Препелич (14 + 6 передач + 5 потерь), Джонс (9 + 10 подборов), Глас (3), Радович (2), Шчука (0).
- Дата проведения
- 5 ноября, 21.00, «Штарк Арена»
Положение команд: Будучность Черногория – 5-0, Црвена Звезда Сербия – 4-1, Партизан Сербия – 4-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-1, Студентски центар Черногория – 4-2, Цедевита-Олимпия Словения – 4-2, Задар Хорватия – 3-2, Мега Сербия – 2-3, ФМП Сербия – 2-3, Борац Чачак Сербия – 2-4, Сплит Хорватия – 1-4, Морнар Бар Черногория – 1-5, КРКА Словения – 1-5, Цибона Хорватия – 1-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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