Адриатическая лига. «Партизан» в гостях сыграет со «Сплитом», «Црвена Звезда» примет «Будучность»

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В воскресенье, 5 ноября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги сербский «Партизан» в гостях сыграет с хорватским «Сплитом», сербская «Црвена Звезда» примет черногорскую «Будучность».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Цибона – Морнар Бар 73:72 (18:20, 15:19, 25:15, 15:18)
Дата проведения
4 ноября, 16.00, «Košarkaški centar Dražen Petrović»
Онлайн матча
Цибона
Булян (19 + 13 подборов), Радовчич (11), Мустапич (5), Майцунич (2), Вукович (0) – старт; Аранитович (12), Stein (11), Bošnjak (7), Proleta (6), Перасович (0).
Морнар Бар
Гаврилович (18), Льюис (11), Murray Jr. (6), Вранеш (1 + 7 подборов), Старовлах (0) – старт; Уоллер (15), Jovanović (9), Микович (9), Ковачевич (3).

Цедевита Олимпия – Борац Чачак 82:78 (20:25, 25:14, 20:17, 17:22)
Дата проведения
4 ноября, 21.00, «Dvorana Stožice»
Онлайн матча
Цедевита Олимпия
Stewart Jr. (18), Маткович (18 + 7 подборов), Блажич (8), Соу (6), Клобучар (4) – старт; Препелич (14 + 6 передач + 5 потерь), Джонс (9 + 10 подборов), Глас (3), Радович (2), Шчука (0).
Борац Чачак
Franklin (17 + 10 подборов), Segu (16), Birts (15), Rebrača (6), Чарапич (0) – старт; Тасич (12), Томашевич (8), Ускокович (2), Манойлович (2), Тодорович (0).

Црвена Звезда – Будучность
Дата проведения
5 ноября, 21.00, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Будучность Черногория – 5-0, Црвена Звезда Сербия – 4-1, Партизан Сербия – 4-1,  Игокеа Босния и Герцеговина – 4-1, Студентски центар Черногория – 4-2, Цедевита-Олимпия Словения – 4-2, Задар Хорватия – 3-2, Мега Сербия – 2-3,  ФМП Сербия – 2-3, Борац Чачак Сербия – 2-4, Сплит Хорватия – 1-4, Морнар Бар Черногория – 1-5, КРКА Словения – 1-5, Цибона Хорватия – 1-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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