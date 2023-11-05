Адриатическая лига. «Партизан» в гостях сыграет со «Сплитом», «Црвена Звезда» примет «Будучность»

В воскресенье, 5 ноября, в рамках регулярного чемпионата лиги сербский «Партизан» в гостях сыграет с хорватским «Сплитом», сербская «Црвена Звезда» примет черногорскую «Будучность».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Будучность Черногория – 5-0, Црвена Звезда Сербия – 4-1, Партизан Сербия – 4-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-1, Студентски центар Черногория – 4-2, Цедевита-Олимпия Словения – 4-2, Задар Хорватия – 3-2, Мега Сербия – 2-3, ФМП Сербия – 2-3, Борац Чачак Сербия – 2-4, Сплит Хорватия – 1-4, Морнар Бар Черногория – 1-5, КРКА Словения – 1-5, Цибона Хорватия – 1-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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