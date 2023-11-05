Алекса Аврамович: «Беру на себя всю ответственность за поражение от «Басконии»

Разыгрывающий « » Алекса Аврамович обрушился критикой на себя после поражения от «Басконии» (83:84).

«Проиграли игру в концовке. Контролировали ход матча, а затем позволили им реализовать два трехочковых броска, и они вернулись в игру. У нас были шансы на победу.

Но у меня это были не последние три минуты. Я катастрофически играл весь матч. Беру на себя всю ответственность за поражение. В этой игре я должен был сыграть намного лучше», – признал Аврамович.

За 22 минуты Аврамович набрал 1 очко (1 из 5 с игры), сделал 2 подбора, 2 передачи, 2 перехвата и 2 потери.

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