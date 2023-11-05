Алекса Аврамович: «Беру на себя всю ответственность за поражение от «Басконии»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан Баскония чемпионат Испании Адриатическая лига Алекса Аврамович Баскетбол

Разыгрывающий «Партизана» Алекса Аврамович обрушился критикой на себя после поражения от «Басконии» (83:84).

«Проиграли игру в концовке. Контролировали ход матча, а затем позволили им реализовать два трехочковых броска, и они вернулись в игру. У нас были шансы на победу.

Но у меня это были не последние три минуты. Я катастрофически играл весь матч. Беру на себя всю ответственность за поражение. В этой игре я должен был сыграть намного лучше», – признал Аврамович.

За 22 минуты Аврамович набрал 1 очко (1 из 5 с игры), сделал 2 подбора, 2 передачи, 2 перехвата и 2 потери.

В НБА стартует «внутрисезонный турнир». Что это за зверь такой с непроизносимым названием?

НБА подписалась с трусами Ким Кардашьян. Что? Как? Зачем?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий