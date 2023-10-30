Адриатическая лига. «Морнар Бар» – КРКА, «Партизан» сыграет с «Црвеной Звездой»

Теги результаты Партизан Црвена Звезда Адриатическая лига КРКА Морнар Бар Баскетбол

В понедельник, 30 октября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги сербский пройдут два матча.

Черногорский «Морнар Бар» примет словенский клуб КРКА, во встрече сербских грандов «Партизан» сойдется с «Црвеной Звездой».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Морнар Бар – КРКА
Дата проведения
30 октября, 20.00, «Topolica»
Онлайн матча

Партизан – Црвена Звезда
Дата проведения
30 октября, 22.00, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Будучность Черногория – 5-0, Црвена Звезда Сербия – 4-0, Партизан Сербия – 3-1,  Игокеа Босния и Герцеговина – 4-1, Студентски центар Черногория – 3-2, Задар Хорватия – 3-2, Цедевита-Олимпия Словения – 3-2, Борац Чачак Сербия – 2-3, Мега Сербия – 2-3,  ФМП Сербия – 2-3, КРКА Словения – 1-3, Сплит Хорватия – 1-4, Морнар Бар Черногория – 0-4, Цибона Хорватия – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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