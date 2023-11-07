Джеймс Харден о дебютном матче: «Чувствовал себя немного странно»

Теги Клипперс Нью-Йорк НБА Баскетбол - видео Джеймс Харден Баскетбол

Новобранец «Клипперс» Джеймс Харден поделился впечатлениями от дебюта в составе калифорнийской команде, который совпал с дебютом в сезоне-23/24.

За 31 минуту во встрече с «Нью-Йорком» (97:111) Харден набрал 17 очков, 3 подбора и 6 передач при 6 из 9 с игры.

«Чувствовал себя немного странно. У меня не было ни одной предсезонной игры, ни возможности принять участие в полноценном тренировочном лагере, ничего из этого. В общем, сезон стартовал для меня внезапно, но я старался следовать своим баскетбольным инстинктам, тому, что делал последние несколько лет.

Просто вышел на площадку, играл в баскетбол, старался читать игру и упрощать жизнь для всех остальных», – заявил Харден.

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3 комментария

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Михаил Опякин
Намёк на обмен?
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Роман Бояринов
Настраивать игру этого состава им придется долго, если это вообще возможно.
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