НБА объявила о том, что «Голден Стэйт» проведет Матч всех звезд в 2025 году

Теги Голден Стэйт НБА Матч всех звезд НБА Chase Center Баскетбол

НБА официально объявила о том, что Матч всех звезд 2025 года пройдет на арене «Уорриорз» «Чейз Центр» в Сан-Франциско.

Последний раз «Голден Стэйт» принимал Матч всех звезд в 2000 году – тогда на «Оракл Арене» MVP матча стали Тим Данкан и Шакил О’Нил.

74-й Матч звезд состоится 16 февраля 2025 года.

В этом сезоне Звездный уикенд пройдет в Индианаполисе.

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