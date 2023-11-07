НБА объявила о том, что «Голден Стэйт» проведет Матч всех звезд в 2025 году
НБА официально объявила о том, что Матч всех звезд 2025 года пройдет на арене «Уорриорз» «Чейз Центр» в Сан-Франциско.
Последний раз «Голден Стэйт» принимал Матч всех звезд в 2000 году – тогда на «Оракл Арене» MVP матча стали Тим Данкан и Шакил О’Нил.
74-й Матч звезд состоится 16 февраля 2025 года.
В этом сезоне Звездный уикенд пройдет в Индианаполисе.
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