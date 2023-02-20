Дрэймонд Грин – об участниках Матча звезд: «Только Леброн опережает меня по достижениям»

Форвард « » скептически отозвался об участниках всех звезд НБА-2023.

Комментируя встречу в телевизионной трансляции, Грин выделил суперзвезду « » Леброна Джеймса среди остальных игроков.

«На этой площадке есть только один парень, который опережает меня по достижениям. Леброн. У нас с ним по четыре титула», – заявил Грин.

«Империя леброносексуалов». В Америке полно журналистов, которые неприлично обожают Леброна Джеймса