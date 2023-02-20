Дрэймонд Грин – об участниках Матча звезд: «Только Леброн опережает меня по достижениям»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин скептически отозвался об участниках Матча всех звезд НБА-2023.
Комментируя встречу в телевизионной трансляции, Грин выделил суперзвезду «Лейкерс» Леброна Джеймса среди остальных игроков.
«На этой площадке есть только один парень, который опережает меня по достижениям. Леброн. У нас с ним по четыре титула», – заявил Грин.
«Империя леброносексуалов». В Америке полно журналистов, которые неприлично обожают Леброна Джеймса
У Янниса практически идеальный состав. Отличные звёзды второго плана. Если он не возьмёт ещё одну гайку в ближайшие годы, то толку от его номинаций? Как и Йокичу от трёхкратного МВП.
Понятно что Грин не последний человек в клубе и его вклад в чемпионства своей команды сложно переоценить, но кто-нибудь, объясните ему что кольцо на пальце - не главное мерило достижений баскетболиста, хоть все крутится сейчас вокруг гаек, что не может не напрягать)