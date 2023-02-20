Дрэймонд Грин – об участниках Матча звезд: «Только Леброн опережает меня по достижениям»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Матч всех звезд НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин скептически отозвался об участниках Матча всех звезд НБА-2023.

Комментируя встречу в телевизионной трансляции, Грин выделил суперзвезду «Лейкерс» Леброна Джеймса среди остальных игроков.

«На этой площадке есть только один парень, который опережает меня по достижениям. Леброн. У нас с ним по четыре титула», – заявил Грин.

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9 комментариев

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Sansrona
Ответ Ivan Kuzmenyuk
Как раз таки кольца и есть главное мерило успеха и величия. А все эти персональные призы лишь подсластитель. У Янниса практически идеальный состав. Отличные звёзды второго плана. Если он не возьмёт ещё одну гайку в ближайшие годы, то толку от его номинаций? Как и Йокичу от трёхкратного МВП.
Орри > Карри?
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ruprekht
Ответ Сергей Пузанков
Честно говоря это дрочево на титулы уже немного напрягает. Ну какая разница сколько у тебя титулов если для тебя их выиграли другие люди. Ну да, прикольно быть частью - тем более значимой - великой команды, но априори великим тебя это не делает. Чемпионами каждый год становится по 12+ человек, а мвп - один.
Не совсем понятно почему стартерам чемпионских команд меряться абсолютно уникальными достижениями плохо. Чем же тогда меряться в соревновательном спорте? Мусорными 50 очками в никому не нужной современной регулярке? У кого жена красивее? Кто записал лучше трек?
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Ivan Kuzmenyuk
Ответ Максим Тарасов
Яннис со своими кубками чемпиона, МВП финала, двумя кубками МВП регулярки, самого прогрессирующего и кубком мистера замка: "ну да ну да, пошел я")) Понятно что Грин не последний человек в клубе и его вклад в чемпионства своей команды сложно переоценить, но кто-нибудь, объясните ему что кольцо на пальце - не главное мерило достижений баскетболиста, хоть все крутится сейчас вокруг гаек, что не может не напрягать)
Как раз таки кольца и есть главное мерило успеха и величия. А все эти персональные призы лишь подсластитель.

У Янниса практически идеальный состав. Отличные звёзды второго плана. Если он не возьмёт ещё одну гайку в ближайшие годы, то толку от его номинаций? Как и Йокичу от трёхкратного МВП.
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Ivan Kuzmenyuk
Ответ Сергей Пузанков
Честно говоря это дрочево на титулы уже немного напрягает. Ну какая разница сколько у тебя титулов если для тебя их выиграли другие люди. Ну да, прикольно быть частью - тем более значимой - великой команды, но априори великим тебя это не делает. Чемпионами каждый год становится по 12+ человек, а мвп - один.
Не согласен. Без Дрэймонда вполне вероятно, что ГСВ вообще без титула были бы до сих пор. И тот факт, что игрока сохраняли на протяжении всех чемпионств говорит о его существенной роли в команде. Если ГСВ не дадут ему бабок летом, то откроют ящик Пандоры. Всех их подписания в виде Пула и Уиггинса могут вылететь в трубу. По крайней мере пока вообще неочевидно кем бы его могли заменить.
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Максим Тарасов
Яннис со своими кубками чемпиона, МВП финала, двумя кубками МВП регулярки, самого прогрессирующего и кубком мистера замка: "ну да ну да, пошел я"))
Понятно что Грин не последний человек в клубе и его вклад в чемпионства своей команды сложно переоценить, но кто-нибудь, объясните ему что кольцо на пальце - не главное мерило достижений баскетболиста, хоть все крутится сейчас вокруг гаек, что не может не напрягать)
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+2
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Сергей Пузанков
Честно говоря это дрочево на титулы уже немного напрягает. Ну какая разница сколько у тебя титулов если для тебя их выиграли другие люди. Ну да, прикольно быть частью - тем более значимой - великой команды, но априори великим тебя это не делает. Чемпионами каждый год становится по 12+ человек, а мвп - один.
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+6
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Vanila Panda
Кевон Луни с 3мя титулами мог бы то же самое сказать
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АРХАТ
Яннис: "Да ну на фиг")
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@ндрей
Мне кажется его жена должна задуматься
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