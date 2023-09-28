«Голден Стэйт» примет Матч всех звезд НБА-2025

близка к реализации планов по проведению всех звезд 2025 года на арене « » «Чейз Центре», информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

В этом сезоне Уик-энд всех звезд пройдет в Индианаполисе.

Последний раз «Голден Стэйт» принимал Матч всех звезд в 2000 году – тогда на «Оракл Арене» MVP матча стали Тим Данкан и Шакил О’Нил.

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