Чарльз Баркли – Дрэймонду Грину: «У «Голден Стэйт» нет шансов на титул»

Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт поспорил с форвардом «Уорриорз» . Во время трансляции всех звезд НБА-2023 Баркли заявил, что калифорнийцы не смогут побороться за титул в этом сезоне.

«У « » нет шансов», – заявил Баркли.

«Ты сходишь с ума. Ты говорил это в прошлом сезоне, но мы все знаем, что ты ничего не понимаешь», – ответил Грин.

«У вас нет шансов. Вам пора заканчивать. Говорю тебе, это конец», – не согласился Бракли.

Действующие чемпионы с результатом 29-29 идут на девятом месте в Западной конференции.

Привычка отворачиваться от кольца, не дожидаясь попадания – символ династии «Уорриорс»