Чарльз Баркли – Дрэймонду Грину: «У «Голден Стэйт» нет шансов на титул»
Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли поспорил с форвардом «Уорриорз» Дрэймондом Грином. Во время трансляции Матча всех звезд НБА-2023 Баркли заявил, что калифорнийцы не смогут побороться за титул в этом сезоне.
«У «Голден Стэйт» нет шансов», – заявил Баркли.
«Ты сходишь с ума. Ты говорил это в прошлом сезоне, но мы все знаем, что ты ничего не понимаешь», – ответил Грин.
«У вас нет шансов. Вам пора заканчивать. Говорю тебе, это конец», – не согласился Бракли.
Действующие чемпионы с результатом 29-29 идут на девятом месте в Западной конференции.
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