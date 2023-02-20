Чарльз Баркли – Дрэймонду Грину: «У «Голден Стэйт» нет шансов на титул»

Теги Голден Стэйт НБА Матч всех звезд НБА Чарльз Баркли Дрэймонд Грин Баскетбол

Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли поспорил с форвардом «Уорриорз» Дрэймондом Грином. Во время трансляции Матча всех звезд НБА-2023 Баркли заявил, что калифорнийцы не смогут побороться за титул в этом сезоне.

«У «Голден Стэйт» нет шансов», – заявил Баркли.

«Ты сходишь с ума. Ты говорил это в прошлом сезоне, но мы все знаем, что ты ничего не понимаешь», – ответил Грин.

«У вас нет шансов. Вам пора заканчивать. Говорю тебе, это конец», – не согласился Бракли.

Действующие чемпионы с результатом 29-29 идут на девятом месте в Западной конференции.

Привычка отворачиваться от кольца, не дожидаясь попадания – символ династии «Уорриорс»

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8 комментариев

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...Quo Vadis...
Зная прогнозы Баркли, невольно поискал, кто там в топе на низшие места посева выходит? На каком месте Пеликаны?)
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xQcoW
Где-то улыбнулся Сильвер
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Rodbert
ГСВ сильно неподфартило. Именно после МВЗ они должны были газануть и выходить на пик, но тут сломался Карри и все пошло не по плану.
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0ptimus.
Ну если честно, как то совсем вяло идут дело у ГСВ, посмотрим конечно в оставшихся играх, что покажут, но не похожи они на чемпионскую команду, хотя и в том году не были похожи
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scorp19
Ну после 4х титулов можно и заканчивать, не стыдно будет даже проиграть. Кто будет над этим смеяться ? Баркли с нулём в графе nba champ ?
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Лотерейный Пик
Фанаты ГСВ вздохнули с облегчением)
+1
-2
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vzi
Чак красавец!
+3
-1
+2
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Олег Сорокин
Ну во второй раз баркли уж точно должно повести
+6
-1
+5
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