Дэрил Мори об усилении: «Того, кто нам нравится больше всех, мы не выменяем почти наверняка»

Теги Филадельфия НБА Дэрил Мори Баскетбол

Президент «Филадельфии» по баскетбольным операциям Дэрил Мори в очередной раз стал гостем подкаста Rights To Ricky Sanchez: The Sixers Podcast.

Мори рассказал, как организация планирует усилиться по ходу сезона.

«Того, кто нам нравится больше всех, мы не выменяем почти наверняка.

Скорее всего, нам придется просто заключить сделку и сделать так, чтобы это работало. Но я бы сказал, что, во-первых, игрок должен быть очень надежен на обеих сторонах площадки. Когда вы входите в плей-офф, становится очень сложно, когда твои игроки хороши лишь в чем-то одном», – поделился президент.

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5 комментариев

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Сергей Галынский
Хардена? 🤣
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Райли Карри
А кто в Филу хочет?
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Wero
интересно кого он хочет, Тэйтума, например?)
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Korban Cobain
Карусо хочет шайтан
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udod
- Фалькао к нам не приедет
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