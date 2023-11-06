Дэрил Мори об усилении: «Того, кто нам нравится больше всех, мы не выменяем почти наверняка»

Президент «Филадельфии» по баскетбольным операциям в очередной раз стал гостем подкаста Rights To Ricky Sanchez: The Sixers Podcast.

Мори рассказал, как организация планирует усилиться по ходу сезона.

«Того, кто нам нравится больше всех, мы не выменяем почти наверняка.

Скорее всего, нам придется просто заключить сделку и сделать так, чтобы это работало. Но я бы сказал, что, во-первых, игрок должен быть очень надежен на обеих сторонах площадки. Когда вы входите в плей-офф, становится очень сложно, когда твои игроки хороши лишь в чем-то одном», – поделился президент.

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