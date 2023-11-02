«Я на 90 процентов распаковал вещи». Дэнни Грин огорчен расторжением контракта с «Сиксерс»

Теги Филадельфия НБА Дэнни Грин Дэрил Мори Баскетбол

Форвард Дэнни Грин признался, что был очень огорчен расторжением контракта с «Филадельфией», поскольку распаковал почти все вещи.

«Было около 2 часов ночи. Мне позвонил Дэрил Мори, он хотел, чтобы я услышал это от него. Я ценю то, что он позвонил и проявил ко мне уважение. Но он сказал, что они совершили обмен и получили больше игроков, чем отдали, и, к сожалению, им пришлось кого-то отчислить. И мой контракт оказался тем, от которого пришлось отказаться.

Еще обиднее то, что я на 90 процентов распаковал вещи. Я распаковывал их весь день и почти закончил. Мы переехали сюда около недели назад, я привез семью. Жену, ребенка, собак. Мы успели немного обосноваться за эти семь дней», – рассказал Грин.

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2 комментария

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Валера, настало твое время...
Ответ Pirikas
Прости Дэнни, но это НБА(
Ты от лица Мори?
+4
0
+4
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Pirikas
Прости Дэнни, но это НБА(
+2
-1
+1
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