Дэрил Мори об отношениях с Харденом: «Я считаю, что время лечит»
Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии» Дэрил Мори верит, что его отношения с Джеймсом Харденом наладятся.
«Знаете, я считаю, что время лечит.
Джеймс хотел, чтобы его обменяли, и мы выполнили его просьбу. Честно говоря, он решил поступить так, как я бы не поступил. Возможно, Джеймс считает, что мы должны были действовать быстрее или что-то еще. Послушайте, он отличный игрок, и он будет много достигнет в «Клипперс». Пи Джей тоже. Я рад, что они на Западе», – сказал Мори.
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