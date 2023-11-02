Дэрил Мори об отношениях с Харденом: «Я считаю, что время лечит»

Теги Клипперс Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэрил Мори Баскетбол

Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии» Дэрил Мори верит, что его отношения с Джеймсом Харденом наладятся.

«Знаете, я считаю, что время лечит.

Джеймс хотел, чтобы его обменяли, и мы выполнили его просьбу. Честно говоря, он решил поступить так, как я бы не поступил. Возможно, Джеймс считает, что мы должны были действовать быстрее или что-то еще. Послушайте, он отличный игрок, и он будет много достигнет в «Клипперс». Пи Джей тоже. Я рад, что они на Западе», – сказал Мори.

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3 комментария

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Can
а я считаю что нет
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Yony
Ну сегодня Пол Джорджа чуть в одиночку не затащил против какого-то космического Леброна. Непонятно, что будет дальше
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Van
Уже скучает, старичок
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