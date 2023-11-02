Дэрил Мори об отношениях с Харденом: «Я считаю, что время лечит»

Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии» верит, что его отношения с наладятся.

«Знаете, я считаю, что время лечит.

Джеймс хотел, чтобы его обменяли, и мы выполнили его просьбу. Честно говоря, он решил поступить так, как я бы не поступил. Возможно, Джеймс считает, что мы должны были действовать быстрее или что-то еще. Послушайте, он отличный игрок, и он будет много достигнет в « ». Пи Джей тоже. Я рад, что они на Западе», – сказал Мори.

Формы НБА City Edition отвратительнее с каждым годом. Но так было не всегда, вот гениальные экземпляры

Куда доведут «Клипперс» «Большая четверка» и Такер?