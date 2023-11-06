Дэрил Мори: «Если Макси станет нашим вторым лучшим игроком, значит, будет реальный шанс на победу. Мы можем выменять третью звезду благодаря новым активам»
Президент «Филадельфии» по баскетбольным операциям Дэрил Мори в очередной раз стал гостем подкаста Rights To Ricky Sanchez: The Sixers Podcast.
Мори верит в прогресс разыгрывающего Тайриза Макси, а также не исключает приобретение еще одной звезды.
«Если он сможет стать вторым лучшим игроком в команде, претендующей на чемпионство, у нас есть реальный шанс на победу.
Также есть возможность выменять третью звезду за счет активов, которые мы получили в результате обмена Хардена, или за счет свободного места под потолком», – сказал Мори.
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