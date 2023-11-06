Дэрил Мори: «Если Макси станет нашим вторым лучшим игроком, значит, будет реальный шанс на победу. Мы можем выменять третью звезду благодаря новым активам»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэрил Мори Тайриз Макси Баскетбол

Президент «Филадельфии» по баскетбольным операциям Дэрил Мори в очередной раз стал гостем подкаста Rights To Ricky Sanchez: The Sixers Podcast.

Мори верит в прогресс разыгрывающего Тайриза Макси, а также не исключает приобретение еще одной звезды.

«Если он сможет стать вторым лучшим игроком в команде, претендующей на чемпионство, у нас есть реальный шанс на победу.

Также есть возможность выменять третью звезду за счет активов, которые мы получили в результате обмена Хардена, или за счет свободного места под потолком», – сказал Мори.

Харден все-таки добился обмена в «Клипперс»! Как это повлияет на НБА

В НБА стартует «внутрисезонный турнир». Что это за зверь такой с непроизносимым названием?

Перемен! «Бруклин»

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
бернер тайлера 9ер9ена
Ответ сейяр снайпер
Комментарий скрыт
проснись, ержан
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mqh9pzrxgf
Тем временем харрис и убре 🗿
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Локоть Артеста
Ответ Ali Kurainov 2.0
Эмпит+Макси(уровня олл-стара)+Лавин. Эта троица закопает Бакс и Хит, но Бостон не осилит
Скорее они сами себя закопают.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим flanec
Ответ сейяр снайпер
Комментарий скрыт
А разве Ник Нерс физрук?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Korban Cobain
Эван Фурнье хочет в Филу звездой я слышал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий