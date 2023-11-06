Президент «Филадельфии» по баскетбольным операциям в очередной раз стал гостем подкаста Rights To Ricky Sanchez: The Sixers Podcast.

Мори верит в прогресс разыгрывающего , а также не исключает приобретение еще одной звезды.

«Если он сможет стать вторым лучшим игроком в команде, претендующей на чемпионство, у нас есть реальный шанс на победу.

Также есть возможность выменять третью звезду за счет активов, которые мы получили в результате обмена , или за счет свободного места под потолком», – сказал Мори.

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