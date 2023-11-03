Защитник «Клипперс» объяснил, что пошло не так в «Филадельфии», обмен из которой он запросил в межсезонье.

По словам Хардена, он шел на жертвы ради клуба, но руководство не оценило его усилия.

«Согласился взять на 26 миллионов меньше, чтобы они могли подписать меня, а я мог сделать команду лучше. Пошел на изменение роли, раньше почти не расставался с мячом, и это было очень эффективно. Я согласился на новую роль, пытался изменить представление о себе и жертвовать ради борьбы и побед на самом высоком уровне. Все это не обсуждалось в прессе, кстати, что не очень хорошо.

Покинув «Бруклин», я думал, что завершу карьеру игроком «Сиксерс», но у офиса были другие планы. Я им был не нужен. Существуют различные представления, так что люди считают, что у них есть мнение. Но ничего из этого не соответствует действительности», – заявил Харден.

По словам Хардена, в «Сиксерс» его «держали на привязи». Он отметил, что дело тут даже не в количестве бросков.

«Я понимаю игру, я созидатель на площадке. Мне бы хотелось иметь голос, иметь возможность задать вопрос: «Тренер, а посмотрите на это, я вижу это так. Что вы думаете?» Мне бы хотелось, чтобы меня понимали, верили в меня, доверяли. Я не игрок системы. Я сам – система. Понимаете, о чем я?

Я бы хотел иметь возможность как-то подстраиваться под события не площадке, быть в диалоге с тренером. Это все, что мне надо. Дело не в том, что я хотел набирать много очков, по 34 за матч. Я все это уже делал в своей карьере», – считает Харден.

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