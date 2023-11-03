Джеймс Харден: «В «Сиксерс» меня держали на привязи»

Теги Док Риверс Клипперс Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэрил Мори Баскетбол

Защитник «Клипперс» Джеймс Харден объяснил, что пошло не так в «Филадельфии», обмен из которой он запросил в межсезонье.

По словам Хардена, он шел на жертвы ради клуба, но руководство не оценило его усилия.

«Согласился взять на 26 миллионов меньше, чтобы они могли подписать меня, а я мог сделать команду лучше. Пошел на изменение роли, раньше почти не расставался с мячом, и это было очень эффективно. Я согласился на новую роль, пытался изменить представление о себе и жертвовать ради борьбы и побед на самом высоком уровне. Все это не обсуждалось в прессе, кстати, что не очень хорошо.

Покинув «Бруклин», я думал, что завершу карьеру игроком «Сиксерс», но у офиса были другие планы. Я им был не нужен. Существуют различные представления, так что люди считают, что у них есть мнение. Но ничего из этого не соответствует действительности», – заявил Харден.

По словам Хардена, в «Сиксерс» его «держали на привязи». Он отметил, что дело тут даже не в количестве бросков.

«Я понимаю игру, я созидатель на площадке. Мне бы хотелось иметь голос, иметь возможность задать вопрос: «Тренер, а посмотрите на это, я вижу это так. Что вы думаете?» Мне бы хотелось, чтобы меня понимали, верили в меня, доверяли. Я не игрок системы. Я сам – система. Понимаете, о чем я?

Я бы хотел иметь возможность как-то подстраиваться под события не площадке, быть в диалоге с тренером. Это все, что мне надо. Дело не в том, что я хотел набирать много очков, по 34 за матч. Я все это уже делал в своей карьере», – считает Харден.

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18 комментариев

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porosenochek
"Я сам система!"
Борода. Ноябрь 2023.
Крылатые фразы НБА
+18
-1
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Сергей Пузанков
Ответ porosenochek
"Я сам система!" Борода. Ноябрь 2023. Крылатые фразы НБА
Im not in the system, I AM the system
+11
0
+11
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<~Inter~>
Печально, что даже в 34 года игрок не хочет быть частью механизма в команде. По прежнему желает, чтобы всё вращалось вокруг него и все адаптировались под это
+10
-6
+4
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Сергей Орлов
Ответ porosenochek
"Я сам система!" Борода. Ноябрь 2023. Крылатые фразы НБА
Шах и мат, Ротенберг!
+5
-1
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КруглыйКвадрат
через полтора сезона и в Клипперс окажутся все злодеями
+4
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Vshjr
Они держали меня на привязи, они не пускали меня в клубы!
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evgen98
Ответ <~Inter~>
Печально, что даже в 34 года игрок не хочет быть частью механизма в команде. По прежнему желает, чтобы всё вращалось вокруг него и все адаптировались под это
«Согласился взять на 26 миллионов меньше, чтобы они могли подписать меня, а я мог сделать команду лучше. Пошел на изменение роли, раньше почти не расставался с мячом, и это было очень эффективно. Я согласился на новую роль, пытался изменить представление о себе и жертвовать ради борьбы и побед на самом высоком уровне..."

Эту часть новости я так понимаю вы не читали.
+6
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evgen98
Руководство Филы совершило кидок, как я и думал. Теперь после обмена остается посмотреть, кто выиграет от всего этого. Хорошо хоть Нерса назначили, уже начал оправдывать авансы.
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Алексей Иванов
Джанго освобождённый прямо таки
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evgen98
Ответ porosenochek
"Я сам система!" Борода. Ноябрь 2023. Крылатые фразы НБА
Ну что же вы вырвали из контекста. Там идет абзац про тренера, о возможности быть услышанным. Риверс на это положил. Может будете рассказывать, что разыгрывающий в баскетболе, который тем более лидер лиги по передачам не система? тогда системы нет в природе
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badaboom
"Я не игрок системы. Я сам – система. Понимаете, о чем я?"

Ахахахах))
Вот это ЧСВище у главного флоппера и чокера поколения!

Сколько ты гаек взял, Система? Это при том, что всегда играл бок о бок с топами и менялся куда хотел миллион раз!

Посмотрю, как в этой Системе захотят быть винтиками Кавай и Жорж)
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Канат Майданов
Иронично то, что Мори в свое сам выдал все карты Хардену в Хьюстоне.
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MHP
Джеймс Харден: «Покинув «Бруклин», я думал, что завершу карьеру» и вот на этом можно было бы и закончить.
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Nuts
Ответ <~Inter~>
Печально, что даже в 34 года игрок не хочет быть частью механизма в команде. По прежнему желает, чтобы всё вращалось вокруг него и все адаптировались под это
Вот и ответ на вопрос, что его ждёт в одной команде с Вестбруком, Джорджем и Каваем
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