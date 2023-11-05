«Маккаби» ведет переговоры об изменении места проведения матча с «Фенербахче»

Теги происшествия Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Маккаби Тель-Авив Баскетбол

«Маккаби Тель-Авив» ведет переговоры с турецким «Фенербахче» и Евролигой об изменении места проведения матча между командами 16 ноября.

17 октября Совет национальной безопасности Израиля опубликовал заявление, призывающее всех граждан Израиля покинуть Турцию, если они в настоящее время находятся в стране, и избегать поездок туда без крайней необходимости.

«Маккаби» предлагает провести матча дома. Ранее Евролига объявила, что все домашние матчи «Маккаби» будут проводиться в зале имени Александра Николича в Белграде, Сербия, пока клуб не сможет безопасно принимать гостевые команды в Израиле.

Сразу пять (!) шальных концовок и скандал подарил «внутрисезонный турнир» НБА. И речь не про паркеты, от которых кровь из глаз

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1 комментарий

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Назар Игорь
Интересно какая страна устроит израильтян для проведения матча. Теперь даже в Антарктиде можно найти боевика-джихадиста.
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